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Hyundai готовит революцию в доставке: робопес Spot будет нести посылки до двери

Технологии&Авто
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Такая схема может повысить производительность доставки.
Такая схема может повысить производительность доставки.
Роботы Boston Dynamics могут получить еще одну профессию. Компания тестирует использование четвероногого робота Spot для доставки посылок от курьерского фургона непосредственно к дверям дома. Новый проект получил название Bridging the Porch Gap («Преодоление последних метров до крыльца»). Его главная цель — автоматизировать самую сложную часть доставки, когда курьеру нужно не просто доехать до адреса, а пройти по дорожке, подняться по лестнице и оставить посылку в безопасном месте.
Об этом сообщает компания Boston Dynamics (принадлежит Hyundai Mototrs) в своем официальном блоге.

Робот работает вместе с водителем

В демонстрационном видео водитель скачивает две посылки на специальный конвейер, установленный на спине Spot. После этого робот самостоятельно направляется к дому, осторожно оставляет сверток у двери и возвращается к автомобилю по следующей задаче. Тем временем водитель может готовить другие отправки или выполнять доставку по соседним адресам.
В Boston Dynamics подсчитали, что подобная схема может повысить производительность доставки. По оценкам компании, на каждые три посылки, которые доставит Spot, курьер сможет дополнительно обработать еще одну. Это позволит увеличить количество доставок без расширения автопарка или штата работников.
Компания объясняет, что колесные роботы и дроны уже испытывались для доставки, однако часто не справляются с последними десятками метров маршрута. Лестница, бордюры, гравий, узкие дорожки, газоны или детские игрушки во дворе становятся серьезным препятствием.
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Spot благодаря своим ногам может уверенно передвигаться по неровной поверхности, обходить препятствия и подниматься по лестнице. Поэтому Boston Dynamics считает его более пригодным для работы в жилых кварталах, чем традиционные автономные роботы на колесах.
В настоящее время технология находится на стадии демонстрации. Первые доставки, скорее всего, будут выполняться под контролем водителя, который будет обучать маршрутам. Впоследствии Spot сможет самостоятельно повторять уже известные пути к конкретным домам.
В компании также не исключают, что на начальном этапе работы за роботами будут дистанционно наблюдать операторы, которые смогут вмешаться в случае непредвиденной ситуации. Такой подход уже применяется при эксплуатации роботакси.

Логистические компании уже заинтересовались

Boston Dynamics сообщила, что ведет переговоры с крупными логистическими операторами по запуску пилотных проектов. Следующий этап — испытание Spot в реальной работе, где он вместе с курьером должен обеспечивать доставку около 200 посылок в день в течение полноценной рабочей смены.
По материалам:
Телеканал 24
Роботы
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