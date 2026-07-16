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Какие автомобили не стоит покупать: список проблемных моделей за $4000

Технологии&Авто
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Rover 75
Rover 75
На вторичном рынке за несколько тысяч долларов можно найти немало автомобилей бизнес-класса, которые до сих пор выглядят презентабельно. Однако низкая цена зачастую скрывает дорогостоящий ремонт, дефицит запчастей и серьезные технические проблемы.
Эксперты советуют внимательно проверять такие машины перед покупкой, ведь экономия на старте может обернуться значительными затратами в будущем.

Какие модели могут принести больше всего проблем

По информации канала AutoMess, одним из рискованных вариантов является Volkswagen Passat B5 Plus. Несмотря на богатое оснащение, турбированные бензиновые двигатели часто требуют дорогостоящего ремонта турбины и фазорегулятора, а дизельный V6 подвержен быстрому износу распределительных валов. Дополнительными слабыми местами называют переднюю алюминиевую подвеску и электронный блок комфорта, который может пострадать от попадания воды.
В список также вошел Mercedes-Benz E-Class (W210). Главной проблемой этой модели эксперты называют коррозию кузова. Кроме того, из-за ржавчины могут разрушаться передние сопротивления пружин, а бензиновые двигатели и автоматическая коробка передач отличаются высокими затратами на обслуживание и горючее.
Еще один автомобиль с неоднозначной репутацией — BMW 5 Series (E39). В бюджете до 4000 долларов найти хорошо сохранившийся экземпляр практически невозможно. Владельцы часто сталкиваются с повышенным расходом смазки, проблемами с системой охлаждения и дорогостоящим ремонтом алюминиевой подвески.
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Среди моделей, к которым также советуют относиться осторожно, — Ford Mondeo III, дизельные версии которого могут потребовать дорогостоящего ремонта топливной системы, Mitsubishi Galant VIII с чувствительным к качеству топлива двигателем и склонностью к коррозии, а также Peugeot 407, который известен проблемной автоматической коробкой передач, дорогой под дорогой.

Какой автомобиль назвали самым неудачным выбором

Самой рискованной покупкой среди автомобилей в этой ценовой категории эксперты назвали Rover 75, выпускавшийся с 1998 по 2005 год.
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Несмотря на привлекательный дизайн, отделку салона и участие BMW в разработке модели, автомобиль имеет ряд дорогостоящих технических недостатков. В частности, бензиновые двигатели V6 подвержены перегреву из-за проблем с корпусом термостата, а система газораспределительного механизма требует дорогостоящего обслуживания.
Отдельной проблемой остается дефицит запчастей. Многие детали приходится заказывать из-за границы, что значительно увеличивает время и стоимость ремонта. Кроме того, Rover 75 обладает низкой ликвидностью на вторичном рынке, поэтому продать такой автомобиль после покупки может быть непросто.
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Эксперты отмечают, что при выборе подержанного автомобиля следует оценивать не только его внешний вид и первоначальную стоимость, но и предстоящие затраты на ремонт, доступность запчастей и общую надежность модели.
По материалам:
Novyny.live
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