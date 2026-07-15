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Mercedes создал конкурента Tesla 3 Performance (фото)

Технологии&Авто
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Mercedes-AMG CLA 45
Mercedes-AMG CLA 45
Новый Mercedes-Benz CLA третьего поколения получил спортивную версию AMG. В первый раз она стала электрической. Новинка заменяет бензиновый CLA 45 с 2,0-литровым турбомотором и выходит сразу в двух вариантах кузова: четырехдверный седан и универсал Shooting Brake.
Mercedes создал конкурента Tesla 3 Performance (фото)
Электромобиль Mercedes-AMG CLA 45 поступит в продажу с осени в кузовах седан и универсал и бросит вызов Tesla Model 3 Performance.

Что известно о новинке от Mercedes

Главное отличие Mercedes-AMG CLA 45 — двухмоторная полноприводная установка мощностью 680 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 3 с, а максимальная скорость может быть ограничена на отметке 250 или 270 км/ч.
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Батарея Mercedes CLA емкостью 94 кВт∙ч осталась без изменений. Запас хода седана составляет 670 км, а универсала — 640 км. Быстрая зарядка мощностью 330 кВт на 80% занимает 22 минуты.
Mercedes создал конкурента Tesla 3 Performance (фото)
Новый Mercedes-AMG CLA 45 получил спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и увеличенным тормозом. Также есть система, имитирующая звук выхлопа.
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Отличить заряженный вариант от стандартного Mercedes CLA можно по более агрессивной передней части с имитацией радиаторной решетки AMG, а также обвесом, 19-дюймовыми дисками и выдвижным спойлером сзади.
В салоне установлены спортивные рули и сиденья (их предлагают два вида), а в отделке использована алькантара. На всю переднюю панель растянут экран, причем он получил особую графику.
По материалам:
AvtoDream
АвтоTeslaЭлектромобили
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