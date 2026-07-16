США разрешили еще трем китайским компаниям закупать чипы Nvidia 16.07.2026, 00:09 — Технологии&Авто

Чипы Nvidia H200 в системе Nvidia HGX

Подразделение ZTE Corp, серверная компания Maginfra и Zhuhai Hengqin Yunxiang Zhisheng (дочерняя структура Kingsoft) получили лицензии США на закупку высокопроизводительных графических процессоров.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о чипах Nvidia H200, предназначенных для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта, а также об их аналогах от AMD.

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Это решение расширяет перечень китайских предприятий, допущенных к импорту передовых технологий, ранее ограниченных Вашингтоном в рамках сдерживания вычислительных мощностей КНР.

Ранее аналогичные разрешения получили крупные интернет-гиганты, такие как Alibaba, Tencent, ByteDance и JD.com.

Несмотря на получение лицензий, реальные поставки до сих пор находятся в стадии ожидания из-за сложных процедур согласования с обеих сторон.

Однако, по последним данным, отдельные китайские облачные компании уже готовят партнеров к получению первых партий чипов H200, что указывает на определенные сдвиги в процессе импорта.

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