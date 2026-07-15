От каких авто водители избавляются быстрее всего Сегодня 07:47 — Технологии&Авто

От каких авто водители избавляются быстрее всего

Норвежский ресурс Bilpriser провел масштабное исследование рыночных трендов, проанализировав 32 092 регистрационные записи частных клиентов. Результаты показали разницу в поведении водителей в зависимости от избранного бренда.

Об этом пишет Об этом пишет Moto.

Быстрее всего на вторичном рынке оказываются автомобили марок Porsche и Tesla. Владельцы спортивных автомобилей Porsche расстаются со своими машинами в среднем уже через 3,9 года, а электромобили Tesla продают через 4 года эксплуатации. Эксперты выделяют две главные причины такой поспешности.

Многие водители пытаются избавиться от машин перед окончанием заводской гарантии, чтобы избежать дорогостоящих ремонтов. Кроме того, среди покупателей этих марок преобладают молодые люди средним до 43 лет, которые находятся на пике карьеры и имеют средства для частого обновления личного транспорта.

Похожая тенденция быстрой продажи наблюдается и среди других представителей премиум-сегмента, в частности, брендов BMW, Volvo, Audi и Lexus.

На противоположной стороне рейтинга оказались японские производители массового сегмента, автомобили которых служат своим хозяевам более десяти лет. Абсолютным лидером по этому показателю является бренд Honda, машины которого меняют владельца только спустя 11,6 года после покупки.

Также высокие позиции занимают марки Mitsubishi, Suzuki и Toyota, подтверждающие репутацию этих транспортных средств как надежных помощников на долгие годы.

Honda — 11,6 года Mitsubishi — 10,9 года Suzuki — 10,6 года Subaru — 9,9 года Opel — 9,2 года Toyota — 8,8 года Mazda — 8,4 года Peugeot — 8,2 года Ford — 8,1 года Nissan — 8 лет Volkswagen — 7,8 года Citroen — 7,5 года Renault — 7,3 года Kia — 7,1 года Mercedes — 6,9 года Skoda — 6,9 года Jaguar — 6,5 года Audi — 6,3 года Volvo — 6,3 года Lexus — 6,2 года Hyundai — 6,1 года BMW — 5,5 года Tesla — 4 года Porsche — 3,9 года

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