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Samsung готовит выпуск One UI 9.0 на базе Android 17

Технологии&Авто
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Официальная презентация One UI 9.0 состоится во время мероприятия Galaxy Unpacked 22 июля 2026 года
Официальная презентация One UI 9.0 состоится во время мероприятия Galaxy Unpacked 22 июля 2026 года
Компания Samsung готовится к официальному выпуску своего следующего обновления интерфейса — One UI 9.0, которое будет базироваться на операционной системе Android 17. В настоящее время запущена программа бета-тестирования для отдельных моделей Galaxy, позволяющая ознакомиться с будущими функциями до стабильного релиза.
Такую информацию обнародовал портал Gizmochina.

Даты выпуска и совместимость

Официальная презентация One UI 9.0 состоится во время мероприятия Galaxy Unpacked 22 июля 2026 года. Ожидается, что новое дебютирует вместе со смартфонами Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8. Распространение стабильной версии для актуальных моделей начнется в сентябре 2026 года.
Хотя официальный список устройств еще не обнародован, обновления получат актуальные линейки Samsung:
  • Galaxy S series;
  • Galaxy Z series;
  • Galaxy A series;
  • Galaxy M series;
  • Galaxy F series;
  • Galaxy Tab series;
  • Galaxy XCover series.

Ключевые изменения и новые функции

Интерфейс One UI 9.0 сосредоточен на мельчайших визуальных улучшениях и расширении возможностей искусственного интеллекта. Основные изменения включают:
  • увеличенные ползунки громкости и яркости для более удобного управления касанием;
  • новые анимированные волны в виджетах медиаплеера на экране блокировки;
  • внедрение Creative Studio непосредственно в системные приложения для создания профильных карт;
  • расширение поддержки жестов в модуле Home Up программы Good Lock;
  • функция Ask AI в браузере Samsung для получения быстрых ответов с веб-страниц.
Кроме того, обновление получит системные функции Android 17, в том числе расширенную поддержку «пузырей» для всех типов приложений, улучшенный выбор контактов для предоставления разрешений и усовершенствованную адаптацию интерфейса под разные размеры экранов.
По материалам:
prostomob
SamsungСмартфоны
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