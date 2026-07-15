Samsung готовит выпуск One UI 9.0 на базе Android 17
Компания Samsung готовится к официальному выпуску своего следующего обновления интерфейса — One UI 9.0, которое будет базироваться на операционной системе Android 17. В настоящее время запущена программа бета-тестирования для отдельных моделей Galaxy, позволяющая ознакомиться с будущими функциями до стабильного релиза.
Такую информацию обнародовал портал Gizmochina.
Даты выпуска и совместимость
Официальная презентация One UI 9.0 состоится во время мероприятия Galaxy Unpacked 22 июля 2026 года. Ожидается, что новое дебютирует вместе со смартфонами Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8. Распространение стабильной версии для актуальных моделей начнется в сентябре 2026 года.
Хотя официальный список устройств еще не обнародован, обновления получат актуальные линейки Samsung:
- Galaxy S series;
- Galaxy Z series;
- Galaxy A series;
- Galaxy M series;
- Galaxy F series;
- Galaxy Tab series;
- Galaxy XCover series.
Ключевые изменения и новые функции
Интерфейс One UI 9.0 сосредоточен на мельчайших визуальных улучшениях и расширении возможностей искусственного интеллекта. Основные изменения включают:
- увеличенные ползунки громкости и яркости для более удобного управления касанием;
- новые анимированные волны в виджетах медиаплеера на экране блокировки;
- внедрение Creative Studio непосредственно в системные приложения для создания профильных карт;
- расширение поддержки жестов в модуле Home Up программы Good Lock;
- функция Ask AI в браузере Samsung для получения быстрых ответов с веб-страниц.
Кроме того, обновление получит системные функции Android 17, в том числе расширенную поддержку «пузырей» для всех типов приложений, улучшенный выбор контактов для предоставления разрешений и усовершенствованную адаптацию интерфейса под разные размеры экранов.
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