Samsung готовит выпуск One UI 9.0 на базе Android 17 15.07.2026, 01:20 — Технологии&Авто

Официальная презентация One UI 9.0 состоится во время мероприятия Galaxy Unpacked 22 июля 2026 года

Компания Samsung готовится к официальному выпуску своего следующего обновления интерфейса — One UI 9.0, которое будет базироваться на операционной системе Android 17. В настоящее время запущена программа бета-тестирования для отдельных моделей Galaxy, позволяющая ознакомиться с будущими функциями до стабильного релиза.

Такую информацию обнародовал портал Gizmochina

Даты выпуска и совместимость

Официальная презентация One UI 9.0 состоится во время мероприятия Galaxy Unpacked 22 июля 2026 года. Ожидается, что новое дебютирует вместе со смартфонами Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8. Распространение стабильной версии для актуальных моделей начнется в сентябре 2026 года.

Хотя официальный список устройств еще не обнародован, обновления получат актуальные линейки Samsung:

Galaxy S series;

Galaxy Z series;

Galaxy A series;

Galaxy M series;

Galaxy F series;

Galaxy Tab series;

Galaxy XCover series.

Ключевые изменения и новые функции

Интерфейс One UI 9.0 сосредоточен на мельчайших визуальных улучшениях и расширении возможностей искусственного интеллекта. Основные изменения включают:

увеличенные ползунки громкости и яркости для более удобного управления касанием;

новые анимированные волны в виджетах медиаплеера на экране блокировки;

внедрение Creative Studio непосредственно в системные приложения для создания профильных карт;

расширение поддержки жестов в модуле Home Up программы Good Lock;

функция Ask AI в браузере Samsung для получения быстрых ответов с веб-страниц.

Кроме того, обновление получит системные функции Android 17, в том числе расширенную поддержку «пузырей» для всех типов приложений, улучшенный выбор контактов для предоставления разрешений и усовершенствованную адаптацию интерфейса под разные размеры экранов.

prostomob По материалам:

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