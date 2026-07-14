В Украине изменили правила верификации Starlink Сегодня 10:46 — Технологии&Авто

Starlink

В Украине обновили правила верификации терминалов Starlink для граждан, физических лиц-предпринимателей и бизнеса. В частности, изменили требования к подтверждению данных. Рассказываем, что именно изменилось.

Какие изменения ввели для пользователей Starlink

Как отмечают в Дії, для верификации терминала необходимо обязательно указать KIT-номер и UTID или один из этих номеров. Если пользователь имеет Dish ID и номер аккаунта Starlink, их также рекомендуется добавить при подаче заявления.

Для юридических лиц воспользоваться услугой на портале Дія могут компании и обособленные подразделения, зарегистрированные в Едином государственном реестре более одного года. Раньше достаточно было одного месяца.

Читайте также Starlink планирует стать полноценным мобильным оператором

Для большинства предприятий по-прежнему действует ограничение — до 10 терминалов Starlink. В то же время, на критически важные предприятия этот лимит не распространяется.

Подача заявления для юридических лиц происходит полностью онлайн через портал Дія, без необходимости приносить терминал. Подать сообщения могут руководители или подписанты, указанные в ЕГР.

Для физических лиц и ФЛП верификация осуществляется через ЦПАУ. В то же время появилось новое требование: теперь необходимо предъявить все регистрируемые терминалы. Ранее одно из устройств можно было зарегистрировать без его физического осмотра.

Подать заявление через ЦПАУ также могут иностранцы, имеющие вид на временное или постоянное жительство в Украине.

Какие новые услуги стали доступны

Для юридических лиц ввели возможность удалять терминалы Starlink из реестра через портал Дія. Это пригодится, если устройство было продано, утеряно, оно больше не используется или при регистрации была допущена ошибка. После удаления можно зарегистрировать другой терминал.

Аналогичная услуга для физических лиц и ФЛП доступна через ЦПАУ.

Хотите видеть больше новостей от Finance.ua? 📰Добавляйте нас в список избранных источников в поиске Google. Кликните здесь, чтобы узнать, как легко это сделать.

Кроме того, юридические лица теперь могут получить выписку о зарегистрированных терминалах Starlink. Документ будет содержать информацию обо всех устройствах, зарегистрированных за компанией.

Где можно пройти верификацию и подать заявление

Кроме ЦПАУ, верифицировать Starlink можно в отделениях Укрпочты и Новой почты. Для этого необходимо указать KIT-номер и UTID, а сам терминал нужно показать работнику отделения.

Юрлицам для подачи сообщения нужно авторизоваться на портале Дія с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), проверить данные профиля, добавить информацию о терминалах и подписать заявление.

Физическим лицам и ФЛП необходимо обратиться в ЦПАУ, Укрпочту или Новую почту и предоставить данные о терминале.

После проверки информации устройство будет внесено в «белый список» и будет работать без ограничений.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.