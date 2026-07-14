Украинские энергетики получили новые автовышки (фото)

Новая спецтехника предназначена для выполнения работ по ремонту и обслуживанию электросетей в сложных дорожных условиях.
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Автовышка COMET с рабочей высотой 18 метров — одна из самых популярных моделей на украинском рынке. Сочетание итальянского автогидроподъемника COMET с грузовым шасси IVECO обеспечивает полную совместимость оборудования, высокую надежность и эффективную эксплуатацию.
Благодаря полному приводу шасси IVECO EUROCARGO ML110 4×4 спецавтомобили могут работать не только в городских условиях, но и на бездорожье, что особенно важно для обслуживания линий электропередачи в горных и труднодоступных районах.