Эти подержанные автомобили почти не ломаются Сегодня 23:31 — Технологии&Авто

Эти подержанные автомобили почти не ломаются

Покупка подержанного автомобиля всегда рискованна, поэтому многие водители ищут модели, известные долговечностью и низкой аварийностью.

В частности, один из рейтингов, составленный на основе отзывов владельцев, показывает, что некоторые авто уже много лет подряд сохраняют высокий уровень надежности и остаются безопасным выбором на вторичном рынке, пишет moto.pl.

Фаворитом рейтинга стала марка Lexus, занявшая четыре места в первой десятке. Самым надежным автомобилем с пробегом стал Lexus GS 4-го поколения с результатом 97,73 процента.

«Это уже очередной год, когда эта модель удерживает лидерскую позицию благодаря высокому качеству изготовления, комфорту езды и очень малому количеству зарегистрированных неисправностей», — сказали в материале.

Второе место занял Lexus RX 3- го поколения с отметкой 96,55 процента. После него — Subaru Outback 5-го поколения, набравшего 96,18 процента.

В лидерской десятке оказались более новый Lexus RX 4-го поколения и Toyota Prius 4-го поколения. Водители очень хвалят эти модели за долговечные силовые агрегаты и беспроблемную эксплуатацию на протяжении многих лет.

Также высокие места заняли автомобили марок Skoda и Subaru. В частности, Skoda Karoq и Skoda Yeti относятся к наиболее оцененным семейным SUV по показателям надежности и практичности. Владельцы говорят о просторном салоне, разумных затратах на использование и небольшом количестве поломок даже после многих лет использования.

«Очень хорошие результаты показали также Subaru XV и Subaru Outback. Обе модели заслужили признание не только за долговечность, но и за высокий уровень безопасности. Водители ценят их функциональность, хотя в то же время указывают на более высокие расходы на топливо по сравнению с некоторыми конкурентами», — пишет издание.

В то же время, все большей популярностью на вторичном рынке пользуются гибридные автомобили. Toyota Prius 4 поколения и Lexus CT доказывают, что гибридный привод может быть долговечным даже после многих лет использования. Prius попал в рейтинг благодаря низкому расходу топлива, небольшим затратам на техническое обслуживание и выгодным тарифам на страхование.

«Lexus CT также получил очень хорошие отзывы за качество изготовления и надежность. Однако владельцы отмечают, что мультимедийная система уже явно устарела. Это, однако, не влияет на оценку надежности, которая остается одной из самых высоких во всем рейтинге», — заверили в публикации.

Такой рейтинг был составлен на основе отзывов тысяч владельцев автомобилей, которые оценивали свои машины после нескольких лет использования. В первую десятку вошли модели, объединяющие высокую надежность с комфортом и низким риском дорогостоящих ремонтов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.