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Глава SK Hynix прогнозирует глобальный дефицит чипов памяти по меньшей мере до 2030 года

Технологии&Авто
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Мировой рынок чипов памяти ожидает длительный дефицит, который продлится и после 2030 года и напрямую повлияет на производство компьютеров, смартфонов и автомобилей. Главная причина кризиса — стремительный рост спроса на память с высокой пропускной способностью (HBM), спровоцированный глобальным бумом технологий искусственного интеллекта.
Об этом в комментарии Bloomberg заявил генеральный директор южнокорейской компании SK Hynix Квак Но-джун. Он сказал это после рекордного выхода производителя на американский фондовый рынок в пятницу, 10 июля 2026 года.

Клиенты массово переходят на долгосрочные контракты

По словам руководителя компании, из-за угрозы длительной нехватки компонентов крупные клиенты уже сейчас массово переходят на долгосрочные контракты, пытаясь гарантировать себе стабильные поставки. Квак Но-джун объяснил, что масштабные инвестиции операторов дата-центров в ИИ-инфраструктуру существенно ограничили ресурсы для удовлетворения общего спроса на традиционную память потребительской электроники.
В рамках успешного размещения американских депозитарных расписок на Nasdaq южнокорейский гигант привлек $26,5 млрд. Этот листинг стал крупнейшей в истории первичной продажей акций иностранной компании в США, побив десятилетний рекорд китайской Alibaba.
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Руководство SK Hynix планирует использовать привлеченные средства для усиления позиций в центре развития ИИ в Соединенных Штатах. В частности, компания рассматривает возможность запуска производства в США, если потенциальные площадки будут отвечать требованиям по стабильному водо- и электроснабжению, а также квалифицированным кадрам.
«Нам нужно перейти в центр ИИ в США, чтобы теснее сотрудничать с партнерами, развиваться вместе и вносить вклад в общую экосистему ИИ», — отметил Квак Но-джун.
Главные конкуренты SK Hynix на рынке — Samsung Electronics и Micron Technology — также подтверждают сложную ситуацию. Американская Micron прогнозирует длительный дефицит, а ее гендиректор Санджай Мехротра заявил, что пока нет понимания, когда предложение сможет полностью удовлетворить бешеный спрос.
По материалам:
dev.ua
ТехнологииТехника
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