Cursor выходит за пределы программирования и разрабатывает ИИ-агента общего назначения 14.07.2026, 00:20 — Технологии&Авто

Агент будет действовать как персонализированный помощник

Стартап по искусственному интеллекту Cursor, который недавно приобрела SpaceX Илона Маска за $60 миллиардов, выходит за пределы программирования и работает над новым ИИ-агентом общего назначения, чтобы конкурировать с Claude Cowork и другими подобными инструментами.

Об этом сообщает The Information.

Агент будет действовать как персонализированный помощник

Нового агента начали разрабатывать после того, как Cursor арендовал вычислительные мощности у ИИ-подразделения SpaceX, которое теперь называется SpaceXAI. Внутренне он известен как Sand и является первым продуктом стартапа, ориентированным на обычных пользователей, а не на разработчиков.

По словам двух источников, агент будет действовать как персонализированный помощник и сможет помочь с ответом на электронные письма или текстовые сообщения, составлением электронных таблиц, инженерной работой и т. д.

Слияние с SpaceX может изменить планы развития продуктов

Несмотря на то, что часть команды Cursor уже тестирует новый проект, пока непонятно, выйдет ли Sand вообще на рынок. Один из источников рассказывает, что обычно стартап представляет новый продукт сотрудникам, прежде чем решить, запускать ли его для пользователей. Слияние с SpaceX может также изменить планы развития будущих продуктов.

Пока Cursor был одним из лидеров в области инструментов кодирования, в последние годы стартап столкнулся с большой конкуренцией, в частности от разработчиков крупных языковых моделей, таких как Anthropic. Генеральный директор Майкл Труэлл во время общего собрания компании в мае рассказал, что следующая возможность роста — это бизнес-пользователи, не являющиеся разработчиками.

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