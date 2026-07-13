Какие легковые авто покупали в Украине в 1 полугодии 2026 года (инфографика) Сегодня 19:03 — Технологии&Авто

Какие легковые авто покупали в Украине в 1 полугодии 2026 года (инфографика)

По данным Укравтопрома, в течение I полугодия украинский автопарк пополнили 33 тыс. новых легковых авто.

Из этого количества 64% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юрлица.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка уменьшились на 6%, а в корпоративном выросли на 15%.

Покупая новые легковые авто, частные покупатели предпочитали следующие модели:

Ранее писали , что май 2026 года продемонстрировал высокую чувствительность украинского авторынка к изменениям стоимости горючего. После того, как дизельное топливо подорожало до 86 грн за литр, а бензин А-95 подешевел до 76 грн за литр, покупатели начали активнее выбирать бензиновые автомобили.

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и вызванной им волны беженцев, в первую очередь направленной в страны Европы, государства ЕС существенно упростили ряд процедур и правил для граждан Украины. Среди таких были и правила, касающиеся использования водительских удостоверений.

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