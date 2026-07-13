Замена водительских прав за рубежом: особенности и суммы Сегодня 09:50 — Технологии&Авто

Замена водительских прав за границей, источник фото: Главный сервисный центр МВД

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину и вызванной им волны беженцев, прежде всего направленной в страны Европы, государства ЕС существенно упростили ряд процедур и правил для граждан Украины. Среди таких были и правила, касающиеся использования водительских удостоверений.

Для этого был принят соответствующий Регламент, предусматривающий признание водительских удостоверений, выданных в Украине, действующими на территории государств — членов Европейского Союза. Настоящий Регламент остается в силе и сегодня, а срок его действия периодически продлевается.

В то же время правила пользования украинскими водительскими удостоверениями постепенно ужесточаются: в ряде стран уже введен или готовится к введению обязательный обмен водительского удостоверения после определенного срока проживания на их территории.

Правила пользования украинскими водительскими удостоверениями в ЕС постепенно становятся строже

Ситуация зависит как от страны пребывания, так и статуса украинца. Если у человека есть временная защита, то для него часто действуют специальные исключения. Если получен обычный вид на жительство, рабочая виза или постоянное место жительства, могут действовать стандартные правила страны проживания. После продолжительного проживания (обычно от 6 до 12 месяцев. — Ред.) некоторые государства требуют обменять удостоверение на местное независимо от статуса человека.

То есть, общей универсальной инструкции для всех стран Евросоюза относительно правил пользования украинскими водительским удостоверением пока нет, в каждой конкретной стране могут быть свои правила.

По данным Eurostat по состоянию на 31 декабря 2025 года в общей сложности 4,35 млн граждан Украины имели временный статус защиты в ЕС. То есть проблема с использованием водительских удостоверений, как видим, достаточно актуальна.

Следует также добавить, что почти 60% всех украинцев в ЕС сейчас проживают только в трех странах — Германии, Польше и Чехии. Поэтому упор в данном материале будет именно на этих странах.

Германия

Как сообщает Федеральное министерство транспорта Германии, украинские удостоверения признаются в течение действия режима временной защиты. Этот режим продлен по меньшей мере до 4 марта 2027 года.

Если коротко, то владельцам действующих водительских документов, в случае «если владелец такого удостоверения отвечает критериям для получения статуса защиты», делать ничего не нужно.

Что касается цифровых водительских удостоверений, то они также действуют при условии, «если украинские власти по запросу подтвердят ваше право управлять транспортным средством».

Если украинцы находятся в Германии на других основаниях, то есть не имеют статуса защиты, то их водительские удостоверения действительны в течение первых шести месяцев проживания в стране. Далее их необходимо менять на немецкие.

Обмен украинского водительского удостоверения на немецкое

Что касается профессиональных водителей, то есть лиц, которые занимаются транспортными операциями, то здесь сложнее — автоматически использовать украинское удостоверение нельзя. Необходимо пройти соответствующие курсы, после которых водитель получит «базовую квалификацию, которая обычно подтверждается записью Кода 95 водительского удостоверения».

Теперь, как видим, необходимость получения немецкого водительского удостоверения в основном касается профессиональных водителей (категории C, CE, D, D1 или DE). То же самое, кстати, касается и водителей легковых автомобилей, если они осуществляют коммерческую деятельность — например, работают в такси или доставке.

Для этого необходимо собрать пакет документов. Как правило, это: паспорт или Aufenthaltstitel (вид на жительство); оригинал украинского удостоверения и его копия; биометрическое фото (не старше 6 месяцев); Meldebescheinigung (регистрация места жительства); Sehtest (тест зрения, действительный 2 года); Erste-Hilfe-Kurs (курс первой помощи); перевод украинского удостоверения; медицинская справка, психофизиологическое обследование и сертификаты.

Документы обязаны быть подготовлены согласно требованиям конкретного федерального округа. Проверить актуальные требования можно на официальном сайте Anerkennung in Deutschland

После подготовки необходимого пакета документов необходимо обратиться Fahrerlaubnisbehörde — это немецкий орган, ответственный за выдачу водительских прав. Заявление следует подавать лично, а записаться лучше заранее.

В зависимости от конкретной ситуации вам могут сразу разрешить сдавать экзамены или предложат сначала пройти обучение. После того как вы успешно прошли все этапы, вы получите соответствующее удостоверение, дающее право на работу во всех странах Евросоюза.

Что касается стоимости всех процедур, то она может значительно отличаться — от нескольких десятков евро за справки до сотен, а то и тысяч в случае необходимости пройти соответствующее обучение.

Законопроект, которым Германия собиралась ввести упрощенные механизмы обмена украинских прав без полного прохождения процедуры обучения и экзаменов, «завис» в недрах немецких властей. Впрочем, часть федеральных земель тестирует сдачу теоретических экзаменов на украинском языке и экспериментирует с упрощенными процедурами для украинских водителей. Поэтому в каждом конкретном случае могут быть свои правила.

Польша

Учитывая количество украинцев в стране для Польши, проблема использования украинских водительских удостоверений — тоже довольно насущный вопрос, поэтому не удивительно, что Варшава одной из первых попыталась упорядочить эти правила.

С начала октября 2025 года в Польше вступили в силу новые правила , которыми определено, что все граждане Украины, которые находятся в Польше более 180 календарных дней в течение года и не имеют статуса защиты, должны обменять украинские документы водителя на польские.

Процедура обмена украинских водительских прав на польские является официальной и регулируется польским законодательством. Основные шаги включают подачу заявления в местный Wydziału Komunikacji, прохождение медицинского осмотра, подготовку пакета документов и ожидание ответа из Украины для подтверждения подлинности прав. После положительной верификации водитель получит польское удостоверение без необходимости повторно сдавать экзамены (при условии, что украинские права действительны и не выданы повторно на основании утраченных).

Для обмена обычно требуются: украинское удостоверение, паспорт или карта побыта, фото, присяжный перевод прав, медицинская справка и заявление в местное управление.

Для обмена украинского водительского удостоверения на польское нужно сделать несколько шагов

Стоимость процедуры в большинстве случаев состоит из административного сбора, перевода и медосмотра.

В целом украинцы на форумах и в профильных группах называют суммы от 200 до 500 злотых в зависимости от региона и дополнительных расходов. В случае, если необходимо обучение в автошколе, к этой сумме нужно добавить стоимость обучения — в среднем от 2500 до 3500 злотых. Часто больше времени занимает проверка подлинности украинского удостоверения через украинские органы.

Рисковать и ездить с украинскими удостоверениями не стоит — хотя местное законодательство относительно их использования и обмена несколько и неоднозначно, но на это не стоит полагаться: как известно, поляки не очень терпят украинцев в частности и иностранцев в целом. К тому же нарушителей ждут достаточно существенные наказания: от штрафов от 2 до 5 тыс. злотых до конфискации транспортного средства.

Что касается водителей грузовиков и автобусов, то здесь, как и в Германии, действуют отдельные правила. Для работы в коммерческих перевозках необходимо получить профессиональную квалификацию — «Код 95», пройти медицинские и психологические проверки, а также оформить карту водителя для работы с тахографом.

Кроме обмена соответствующего украинского удостоверения, необходимо также прохождение специального обучения (35, 140 или 280 часов в зависимости от стажа и даты получения категории); медицинский и психологический осмотр; карта водителя для тахографа (Karta kierowcy). Стоимость получения Kod 95 может составлять от примерно 900 до 2800 злотых, в зависимости от типа курса. Подтверждение квалификации следует возобновлять каждые пять лет.

Чехия

В этой стране сейчас одни из самых либеральных условий для украинских водителей, но тоже есть нюансы в зависимости от статуса пребывания.

Если у вас есть статус защиты, то в Чехии действует общеевропейская норма. Если же вы находитесь в стране на других основаниях и фактически проживаете в Чехии больше года, может возникнуть необходимость обменять украинские права на чешские. Это предусмотрено общими правилами для владельцев иностранных удостоверений. Подробно об этом — здесь

Для обмена документов обычно нужны: украинское водительское удостоверение, загранпаспорт, документ о проживании в Чехии, фотография, заполненное заявление, в некоторых случаях также официальный перевод документов.

Для стандартной категории B повторно сдавать экзамены обычно не требуется, если удостоверение признается чешской стороной и отвечает международным требованиям.

Что касается водителей, осуществляющих коммерческие перевозки , требования, как и в других странах, гораздо строже. Помимо водительского удостоверения соответствующей категории необходимо иметь профессиональную квалификацию Kód 95, подтверждающую право на коммерческие перевозки в ЕС. Также нужно проходить медицинские проверки, а для работы на международных маршрутах — оформлять карту водителя для тахографа.

Франция, другие страны ЕС и Великобритания

Во Франции владельцы временной защиты могут пользоваться украинскими правами без обмена. Туристам или лицам без специального статуса часто требуется перевод удостоверения или международное водительское удостоверение. Детальнее — по этой ссылке

Это правило не касается водителей коммерческих перевозок — они должны получить соответствующее удостоверение по другой процедуре. В каждой стране она имеет свои нюансы, но аналогична описанным выше (Германия, Польша, Чехия).

Во Франции, например, водитель, у которого удостоверение категории C, CE, D, D1 или DE, выданное в Украине, необходимо пройти курсы продолжительностью 140 часов . Однако в каждом конкретном случае следует смотреть правила именно той страны, в которой вы находитесь.

Что касается Великобритании, то правительство этой страны в 2026 году предложило продлить период , в течение которого владельцы украинских удостоверений могут законно управлять автомобилем без получения британских прав. Однако это касается исключительно водителей персональных транспортных средств, для водителей грузовиков и автобусов действуют более жесткие правила.

В общем же, резюмируя, можно это все сформулировать следующим образом: пока человек находится под режимом временной защиты, украинские права признаются. После перехода на другой миграционный статус чаще всего начинают действовать национальные правила конкретного государства. В отношении коммерческих перевозок (в том числе и водителей такси) действуют более жесткие правила, требующие дополнительных документов и обучения.

Какие трудности возникают чаще и на что обращать внимание

На профильных форумах украинцы чаще всего упоминают несколько проблем: долгое подтверждение подлинности удостоверения через украинские органы; требования к присяжному переводу, отличающиеся в зависимости от страны; неопределенность из-за постоянных изменений правил для лиц с временной защитой; необходимость проходить медкомиссию даже тогда, когда в Украине она уже была пройдена; риск пропустить срок, после которого местная полиция может признать украинские права недостаточными для вождения.

Также возможны проблемы с языком: в Германии, например, это одна из наиболее часто упоминаемых тем среди украинцев, поскольку экзамены, как правило, сдаются на немецком. Впрочем, в других странах языковой барьер тоже составляет определенные трудности.

Вывод

Обобщая тему, следует отметить, что у каждой страны есть свои конкретные правила. Более того — иногда они существенно отличаются даже внутри самой страны, как это, например, может быть в Германии — в зависимости от конкретной федеральной земли, которая имеет право вносить коррективы в некоторые общегерманские правительственные акты.

Поэтому в каждом конкретном случае необходимо проверить актуальные правила для своего миграционного статуса и места пребывания: уточнить, нужен ли официальный перевод; узнать, нужна ли медицинская справка; хранить копии всех документов и подтверждение подачи заявления.

Главное — не стоит ориентироваться только на общие правила ЕС, ведь конкретные процедуры могут существенно отличаться даже внутри одной страны, не говоря уже о государствах Евросоюза.

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