OpenAI закрывает браузер ChatGPT Atlas менее чем через год после запуска
Что известно о ChatGPT Atlas
3/3 Side chat in Chrome:— James Sun (@JamesZmSun) July 9, 2026
We are bringing the full power of ChatGPT & Codex into the browser where you currently do work.
It can see the full context of your browser including what you've highlighted, can control your tabs, and has access to your local file system and installed… pic.twitter.com/5ChXrgXbdt
Названы лучшие iPhone в 2026 году по версии пользователей
Какое дизельное авто выбрать в 2026 году (фото)
ТОП-10 самых популярных моделей б/у авто (инфографика)
С какими моторами украинцы чаще всего покупают авто в 2026 году
Mercedes выпустит 10 новых авто в ближайшее время
Bentley раскрыла название своего первого электромобиля