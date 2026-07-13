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OpenAI закрывает браузер ChatGPT Atlas менее чем через год после запуска

Технологии&Авто
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Atlas дебютировал осенью 2025 как браузер с глубокой интеграцией ChatGPT
Atlas дебютировал осенью 2025 как браузер с глубокой интеграцией ChatGPT
OpenAI прекращает поддержку ChatGPT Atlas — отдельного браузера со встроенным ИИ, представленного менее года назад.
Компания планирует полностью отказаться от него 9 августа 2026 года, интегрировав его возможности в новое настольное приложение ChatGPT Work.

Что известно о ChatGPT Atlas

Atlas дебютировал осенью 2025 года как браузер с глубокой интеграцией ChatGPT и агентными функциями, позволяющими искусственному интеллекту выполнять действия от имени пользователя во время просмотра веб-страниц.
За время существования браузер получил поддержку групп вкладок, расширений, нескольких профилей.
В апреле OpenAI выпустила отдельное приложение Codex, а теперь объединила его возможности с функциями Atlas в новом ChatGPT Work, представленном одновременно с публичным запуском модели GPT-5.6.
Закрытие Atlas стало частью более широкой стратегии OpenAI по сокращению количества отдельных продуктов и концентрации ресурсов на ключевых направлениях развития. Ранее компания закрыла приложение для генерации видео Sora, а также сообщала о планах объединить свои настольные приложения в единую платформу.
По материалам:
mezha.media
OpenAIChatGPTЧат ботИИ
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