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Названы лучшие iPhone в 2026 году по версии пользователей

Технологии&Авто
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iPhone 12 mini и iPhone SE 2020 признаны лучшими смартфонами Apple
iPhone 12 mini и iPhone SE 2020 признаны лучшими смартфонами Apple, Фото: magnific
Бенчмарк AnTuTu опубликовал очередной рейтинг за июнь 2026 года, только в этот раз не самых мощных телефонов, а топ мобильных устройств Apple, которыми (согласно опросам) владельцы техники этого бренда довольны больше всего. Лидирующие позиции заняли не новые iPad и iPhone, а устройства многолетней давности.

Лидеры рейтинга

Среди смартфонов самый высокий результат показал iPhone 12 mini с 95,54% положительных отзывов.
В момент выхода в 2020 году этот смартфон часто критиковали за слабую автономность, отсутствие быстрой зарядки и высокую цену на фоне базовой модели.
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Сегодня 12 mini воспринимают как эталон компактного и мощного смартфона, отмечают эксперты.
Еще один любимец пользователей — iPhone SE 2. Несмотря на техническое устаревание и не самый современный дизайн, владельцы продолжают пользоваться смартфоном и остаются довольны.
Самым новым смартфоном в рейтинге стал iPhone Air. Он занял пятое место с уровнем одобрения 94,51%. Устройство позиционируется как тончайший телефон в истории Apple, сочетающий компактный дизайн (толщина всего 5,6 мм) и флагманскую мощность. В топ-10 также оказались iPhone 16e и iPhone 8, выпущенный в 2017 году.
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Абсолютным лидером среди устройств Apple в рейтинге AnTuTu стал iPad Air 4 с почти 97% одобрения. Благодаря мощному чипу A14 Bionic и поддержке современных версий операционной системы он даже через шесть лет остается актуальным и мощным устройством.
Устройства, которыми пользователи Apple довольны больше всего
Устройства, которыми пользователи Apple довольны больше всего, Источник: AnTuTu
По материалам:
УНІАН
iPhone
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