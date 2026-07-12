Названы лучшие iPhone в 2026 году по версии пользователей

Бенчмарк AnTuTu опубликовал очередной рейтинг за июнь 2026 года, только в этот раз не самых мощных телефонов, а топ мобильных устройств Apple, которыми (согласно опросам) владельцы техники этого бренда довольны больше всего. Лидирующие позиции заняли не новые iPad и iPhone, а устройства многолетней давности.
Лидеры рейтинга
Среди смартфонов самый высокий результат показал iPhone 12 mini с 95,54% положительных отзывов.
В момент выхода в 2020 году этот смартфон часто критиковали за слабую автономность, отсутствие быстрой зарядки и высокую цену на фоне базовой модели.
Сегодня 12 mini воспринимают как эталон компактного и мощного смартфона, отмечают эксперты.
Еще один любимец пользователей — iPhone SE 2. Несмотря на техническое устаревание и не самый современный дизайн, владельцы продолжают пользоваться смартфоном и остаются довольны.
Самым новым смартфоном в рейтинге стал iPhone Air. Он занял пятое место с уровнем одобрения 94,51%. Устройство позиционируется как тончайший телефон в истории Apple, сочетающий компактный дизайн (толщина всего 5,6 мм) и флагманскую мощность. В топ-10 также оказались iPhone 16e и iPhone 8, выпущенный в 2017 году.
Абсолютным лидером среди устройств Apple в рейтинге AnTuTu стал iPad Air 4 с почти 97% одобрения. Благодаря мощному чипу A14 Bionic и поддержке современных версий операционной системы он даже через шесть лет остается актуальным и мощным устройством.