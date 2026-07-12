Названы лучшие iPhone в 2026 году по версии пользователей Сегодня 23:17 — Технологии&Авто

iPhone 12 mini и iPhone SE 2020 признаны лучшими смартфонами Apple, Фото: magnific

Бенчмарк AnTuTu опубликовал очередной рейтинг за июнь 2026 года, только в этот раз не самых мощных телефонов, а топ мобильных устройств Apple, которыми (согласно опросам) владельцы техники этого бренда довольны больше всего. Лидирующие позиции заняли не новые iPad и iPhone, а устройства многолетней давности.

Лидеры рейтинга

Среди смартфонов самый высокий результат показал iPhone 12 mini с 95,54% положительных отзывов.

В момент выхода в 2020 году этот смартфон часто критиковали за слабую автономность, отсутствие быстрой зарядки и высокую цену на фоне базовой модели.

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Сегодня 12 mini воспринимают как эталон компактного и мощного смартфона, отмечают эксперты.

Еще один любимец пользователей — iPhone SE 2. Несмотря на техническое устаревание и не самый современный дизайн, владельцы продолжают пользоваться смартфоном и остаются довольны.

Самым новым смартфоном в рейтинге стал iPhone Air. Он занял пятое место с уровнем одобрения 94,51%. Устройство позиционируется как тончайший телефон в истории Apple, сочетающий компактный дизайн (толщина всего 5,6 мм) и флагманскую мощность. В топ-10 также оказались iPhone 16e и iPhone 8, выпущенный в 2017 году.

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Абсолютным лидером среди устройств Apple в рейтинге AnTuTu стал iPad Air 4 с почти 97% одобрения. Благодаря мощному чипу A14 Bionic и поддержке современных версий операционной системы он даже через шесть лет остается актуальным и мощным устройством.

Устройства, которыми пользователи Apple довольны больше всего, Источник: AnTuTu

УНІАН По материалам:

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