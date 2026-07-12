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ТОП-10 самых популярных моделей б/у авто (инфографика)

Технологии&Авто
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Самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа
Самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа, Фото: magnific
В первом полугодии украинцы приобрели 111,5 тыс. импортируемых из-за границы подержанных авто. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году спрос сократился на 2%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа

Аналитики отмечают, что средний возраст ввозимых из-за границы подержанных авто составляет 9,7 года.
Чаще всего украинцы выбирали бензиновые автомобили. На них пришлось 58% всех первых регистраций импортируемых подержанных авто, тогда как в прошлом году их доля составила 47%.
Далее следуют:
  • дизельные — 20% (22% в I полугодии 2025 г.)
  • электромобили — 11% (22% в I полугодии 2025 г.)
  • гибриды — 8% (5% в I полугодии 2025 г.)
  • авто с ГБО — 3% (4% в I полугодии 2025 г.)
Лидером среди подержанных легковушек, ввезенных в Украину в первом полугодии, стал Volkswagen Golf — украинцы зарегистрировали 5143 таких автомобиля.
ТОП-10 самых популярных моделей ввозимых из-за границы подержанных легковых автомобилей в 1 полугодии 2026 года.
ТОП-10 самых популярных моделей ввозимых из-за границы подержанных легковых автомобилей в 1 полугодии 2026 года., Инфографика создана с помощью ИИ
До этого Finance.ua отмечал, что в течение января-июня 2026 украинцы приобрели более 15 тыс. электромобилей. Это вдвое меньше, чем в первом полугодии 2025 года.
Самым популярным новым электромобилем стал BYD Leopard 3 — украинцы приобрели 421 такой автомобиль. Среди подержанных электрокаров первенство по Nissan Leaf — за шесть месяцев в Украине впервые зарегистрировали 1592 таких автомобилей.
Также мы писали, что Кабинет Министров принял изменения к правилам выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами.
Водительские удостоверения отныне будут выдавать на разный срок в зависимости от категории транспортного средства:
  • 15 лет — для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ);
  • 5 лет — для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т).
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныУкравтопромПодержанные авто
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