Какое дизельное авто выбрать в 2026 году (фото)
Несмотря на быстрое сокращение рыночной доли и переориентацию многих автопроизводителей на бензиновые или электрические альтернативы, дизельные двигатели остаются популярными. Они незаменимы для водителей с большим годовым пробегом, жителей сельской местности, а также для транспортировки тяжелых грузов. Современный рынок все еще предлагает достойные варианты, сочетающие экономичность, высокий крутящий момент и надежность.
Автомобильные эксперты по autocar.co.uk протестировали доступные новинки и сформировали список лучших предложений в этом году.
Skoda Superb Estate
Эта чешская модель признана лидером общего рейтинга благодаря безупречному сочетанию комфорта во время продолжительных поездок и повседневной практичности.
Покупателям предлагаются два варианта двухлитровых четырехцилиндровых двигателей мощностью 148 или 190 лошадиных сил. Автомобиль поражает своей емкостью, ведь объем багажного отделения при сложенных сиденьях достигает 1920 литров.
BMW X5
Премиальный кроссовер предлагает водителям выбор между двумя мощными трехлитровыми шестицилиндровыми турбодизелями с технологией мягкого гибрида.
Благодаря продуманной подвеске и точному рулевому управлению этот габаритный автомобиль демонстрирует удивительную маневровость и динамику. Помимо отличных ходовых качеств, модель обеспечивает высокий уровень мультимедийной связи и комфорта в салоне.
Land Rover Defender
Внедорожник доступен в трех вариантах кузова и оснащается эффективными шестицилиндровыми силовыми агрегатами мощностью до 345 лошадиных сил.
Модель является безоговорочным лидером для путешествий по бездорожью благодаря фирменной системе оптимизации сцепления Terrain Response и пневматической подвеске. Салон автомобиля спроектирован максимально эргономично, предлагая высокую посадку, отличную обзорность и множество мест для хранения вещей.
Mercedes-Benz E-Class
Этот автомобиль предлагает традиционное сочетание роскоши, высокого качества сборки и образцовой топливной эффективности на автомагистралях.
Линейка включает в себя как базовый вариант E220d, так и мощную модификацию E450d с шелковистым шестицилиндровым двигателем. Особенность серии — уникальный дизель-электрический гибрид E300de, способный преодолеть до 110 км исключительно на электротяге.
Range Rover
Флагманский внедорожник гарантирует бескомпромиссную изоляцию салона от внешних шумов и плавность хода, которой трудно найти аналоги в его классе.
Гибридные дизельные двигатели обеспечивают разгон до сотни менее чем за 6.4 секунды, что является отличным результатом для машины весом более 2.6 тонн. Внутреннее пространство поражает габаритами, украшением премиум-класса и огромными комфортабельными креслами для отдыха.
Skoda Kodiaq
Второе поколение семейного кроссовера разработано с акцентом на максимальную понятность управления и практичность в ежедневном использовании.
Дизельные версии имеют отличную тягу на низких оборотах, что делает автомобиль прекрасным выбором для буксировки прицепов. Клиенты получают просторный салон с возможностью установки семи мест и конкурентное ценообразование по стандартам качества европейского уровня.
Kia Sorento
Большой корейский SUV предлагает покупателям систему полного привода в сочетании со 199-сильным двигателем и восьмиступенчатым автоматом.
Главное преимущество модели — ее способность буксировать тяжелые грузы весом до 2500 км, что существенно превышает возможности гибридных аналогов. Трехрядная компоновка салона позволяет с комфортом разместить большую семью или перевезти объемный багаж.
Mercedes-Benz C-Class
Компактный бизнес-автомобиль пятого поколения идеально подходит для деловых поездок и долгих путешествий благодаря низкому уровню аэродинамических шумов.
На выбор предлагаются классические дизельные модификации или гибрид-плагин с запасом хода на электричестве до 115 километров. В ходе реальных тестов автомобиль продемонстрировал образцовую топливную экономичность, расходуя около 4.7 литра на сто километров пробега.
Audi A5
Новое семейство, пришедшее на смену популярной серии А4, предлагается кузовами седан и универсал с надежными четырехцилиндровыми моторами.
Автомобиль является отличным вариантом для дальних магистральных маршрутов благодаря выверенному рабочему месту водителя и сбалансированной эргономике. Машина комплектуется одной из самых лучших систем адаптивного круиз-контроля, которая делает управление в потоке максимально безопасным.
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