Какое дизельное авто выбрать в 2026 году (фото) Сегодня 22:25 — Технологии&Авто

Лучшие дизельные авто в 2026 году: первенство за Skoda Superb

Несмотря на быстрое сокращение рыночной доли и переориентацию многих автопроизводителей на бензиновые или электрические альтернативы, дизельные двигатели остаются популярными. Они незаменимы для водителей с большим годовым пробегом, жителей сельской местности, а также для транспортировки тяжелых грузов. Современный рынок все еще предлагает достойные варианты, сочетающие экономичность, высокий крутящий момент и надежность.

Автомобильные эксперты по autocar.co.uk протестировали доступные новинки и сформировали список лучших предложений в этом году.

Skoda Superb Estate

Эта чешская модель признана лидером общего рейтинга благодаря безупречному сочетанию комфорта во время продолжительных поездок и повседневной практичности.

Skoda Superb Estate

Покупателям предлагаются два варианта двухлитровых четырехцилиндровых двигателей мощностью 148 или 190 лошадиных сил. Автомобиль поражает своей емкостью, ведь объем багажного отделения при сложенных сиденьях достигает 1920 литров.

BMW X5

Премиальный кроссовер предлагает водителям выбор между двумя мощными трехлитровыми шестицилиндровыми турбодизелями с технологией мягкого гибрида.

BMW X5

Благодаря продуманной подвеске и точному рулевому управлению этот габаритный автомобиль демонстрирует удивительную маневровость и динамику. Помимо отличных ходовых качеств, модель обеспечивает высокий уровень мультимедийной связи и комфорта в салоне.

Land Rover Defender

Внедорожник доступен в трех вариантах кузова и оснащается эффективными шестицилиндровыми силовыми агрегатами мощностью до 345 лошадиных сил.

Land Rover Defender

Модель является безоговорочным лидером для путешествий по бездорожью благодаря фирменной системе оптимизации сцепления Terrain Response и пневматической подвеске. Салон автомобиля спроектирован максимально эргономично, предлагая высокую посадку, отличную обзорность и множество мест для хранения вещей.

Mercedes-Benz E-Class

Этот автомобиль предлагает традиционное сочетание роскоши, высокого качества сборки и образцовой топливной эффективности на автомагистралях.

Mercedes-Benz E-Class

Линейка включает в себя как базовый вариант E220d, так и мощную модификацию E450d с шелковистым шестицилиндровым двигателем. Особенность серии — уникальный дизель-электрический гибрид E300de, способный преодолеть до 110 км исключительно на электротяге.

Range Rover

Флагманский внедорожник гарантирует бескомпромиссную изоляцию салона от внешних шумов и плавность хода, которой трудно найти аналоги в его классе.

Range Rover

Гибридные дизельные двигатели обеспечивают разгон до сотни менее чем за 6.4 секунды, что является отличным результатом для машины весом более 2.6 тонн. Внутреннее пространство поражает габаритами, украшением премиум-класса и огромными комфортабельными креслами для отдыха.

Skoda Kodiaq

Второе поколение семейного кроссовера разработано с акцентом на максимальную понятность управления и практичность в ежедневном использовании.

Skoda Kodiaq

Дизельные версии имеют отличную тягу на низких оборотах, что делает автомобиль прекрасным выбором для буксировки прицепов. Клиенты получают просторный салон с возможностью установки семи мест и конкурентное ценообразование по стандартам качества европейского уровня.

Kia Sorento

Большой корейский SUV предлагает покупателям систему полного привода в сочетании со 199-сильным двигателем и восьмиступенчатым автоматом.

Kia Sorento

Главное преимущество модели — ее способность буксировать тяжелые грузы весом до 2500 км, что существенно превышает возможности гибридных аналогов. Трехрядная компоновка салона позволяет с комфортом разместить большую семью или перевезти объемный багаж.

Mercedes-Benz C-Class

Компактный бизнес-автомобиль пятого поколения идеально подходит для деловых поездок и долгих путешествий благодаря низкому уровню аэродинамических шумов.

Mercedes-Benz C-Class

На выбор предлагаются классические дизельные модификации или гибрид-плагин с запасом хода на электричестве до 115 километров. В ходе реальных тестов автомобиль продемонстрировал образцовую топливную экономичность, расходуя около 4.7 литра на сто километров пробега.

Audi A5

Новое семейство, пришедшее на смену популярной серии А4, предлагается кузовами седан и универсал с надежными четырехцилиндровыми моторами.

Audi A5

Автомобиль является отличным вариантом для дальних магистральных маршрутов благодаря выверенному рабочему месту водителя и сбалансированной эргономике. Машина комплектуется одной из самых лучших систем адаптивного круиз-контроля, которая делает управление в потоке максимально безопасным.

Обозреватель По материалам:

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