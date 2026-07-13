Samsung увеличивает производство Galaxy S26 на 50%
Samsung повысила план производства всей линейки Galaxy S26 из-за растущего спроса на смартфоны, вызванного масштабными рекламными мероприятиями компании, а также обеспокоенностью пользователей, что будущие Galaxy S27 будут стоить дороже из-за дефицита памяти.
Об этом сообщает ETNews.
Обращение к поставщикам
По данным индустрии, Samsung обратилась к своим поставщикам компонентов с просьбой увеличить производство всех смартфонов серии Galaxy S26 в июле с 1 миллиона единиц до более 1,5 млн — на 50% больше первоначального плана.
Этот объем поставляется не только на внутренний рынок, где Samsung проводит активную маркетинговую кампанию, но и мировой. Сообщается, что показатели продаж в июне превысили ожидания, что привело к значительному увеличению производственных планов.
Объем продаж Galaxy S26 утроился
В рамках недавнего фестиваля Together with the People, Samsung Electronics Audit Festival, проводившейся с 8 июня по 5 июля, покупатели получали 20% возмещения в виде цифровых подарочных сертификатов. Благодаря этому объем продаж Galaxy S26 утроился по сравнению с предыдущим месяцем.
Еще одним двигателем продаж является возможное повышение цен на Galaxy S27. Из-за развития инфраструктуры искусственного интеллекта цены на мобильную DRAM- и NAND-флеш-память выросли, что напрямую влияет на стоимость смартфонов.
Эксперты отрасли прогнозируют, что если Samsung учтет повышение цены на память в Galaxy S27, то увеличение стартовой цены может быть больше, чем в предыдущих моделях. В результате существует тенденция выжидать с приобретением текущих флагманских продуктов прежде, чем цены вырастут.
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