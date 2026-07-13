Xiaomi показала свой первый гибрид Sky Nomad N90 13.07.2026, 01:51 — Технологии&Авто

Потенциальные продажи нового авто Xiaomi оцениваются как очень быстрые, по аналогии с SU7 или YU7

Xiaomi официально подтвердила создание нового автомобильного бренда Sky Nomad, который станет отдельным направлением компании. Полноразмерный SUV Sky Nomad N90, в отличие от предыдущих автомобилей Xiaomi, получил дополнительный бензобак.

Об этом пишет GSMArena.com.

Электромобиль с увеличенным запасом хода

Ранее Xiaomi выпускала только чистые электромобили, но Sky Nomad N90 классифицирована как электромобиль с увеличенным запасом хода (EREV). Он имеет два электродвигателя, а также получил полуторалитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом под капотом. Это так называемый последовательный гибрид — ДВС работает только в качестве бортового генератора для зарядки аккумулятора и не имеет механической связи с колесами.

Китайские водители предпочитают именно EREV

Как рассказывает ArenaEV, многие китайские водители предпочитают именно EREV. Эти авто предлагают передвижение без лишних выбросов, но уменьшают риск остаться без заряда.

В Sky Nomad N90 Xiaomi используют аккумуляторные батареи производства Sunwoda и CALB. Блок сохраняет более 70 кВт·ч энергии и обеспечивает запас хода исключительно до 500 км. Бензиновый генератор автоматически активируется для обеспечения электроэнергии в случае необходимости, поэтому общий комбинированный запас хода превышает 1500 км.

Аэродинамические формы электромобилей Xiaomi уступили пространству и семейному комфорту. В дизайне Sky Nomad N90 заметным элементом является LiDAR, дающий показания, необходимые для работы автоматических систем. Длина кузова составляет более 5,3 м, колесная база имеет ширину 3,1 м.

Длина кузова составляет более 5,3 м

Большой кузов позволяет разную компоновку сидений, Xiaomi будет поставлять авто или стандартной пятиместной конфигурации 2+3, или с семью местами в три ряда по схеме 2+2+2.

Салон стал изюминкой новой модели, Xiaomi называет его «расширяющимся интеллектуальным пространством». Компания построила автомобиль на новой платформе Kunlun, с идеально ровным полом и интегрированными направляющими. Такая конфигурация позволяет передним сиденьям вращаться на 180°.

Большой кузов позволяет разную компоновку сидений

Схематический баннер показывает возможные варианты. Компания утверждает, что интерьер может быстро трансформироваться в отдельную студию для одного человека, кафе-вариант для двоих, комнату для деловых переговоров для трех человек или игровую площадку для семьи с детьми.

Обнародованные изображения показывают полностью проходную центральную консоль в первом ряду — такое расположение позволяет пассажирам перемещаться из стороны в сторону, не выходя наружу. Сама консоль может скользить по направляющим в полу для изменения положения.

Xiaomi just dropped the interior details for SkyNomad.



It features a movable center console similar to the Zeekr MIX setup, but with a twist: the cupholders double as expansion slots to lock in a modular tabletop.$XIACY #ChinaEV https://t.co/1x1HiAMHmv pic.twitter.com/nfSPuOfML8 — ChinaEV Home (@CNEVhome) July 9, 2026

По словам издания, отраслевые эксперты предусматривают минимальную цену Sky Nomad N90 в 450 000 юаней (56 800 евро), что позволяет авто конкурировать на внутреннем рынке. Потенциальные продажи нового авто Xiaomi оцениваются как очень быстрые, по аналогии с SU7 или YU7.

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