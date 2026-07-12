С какими моторами украинцы чаще всего покупают авто в 2026 году Сегодня 07:11 — Технологии&Авто

Моторные предпочтения украинцев, Фото: magnific

В течение I полугодия 2026 года автомобили с традиционными двигателями охватили почти 62% украинского рынка новых легковых автомобилей. За аналогичный период в прошлом году этот показатель составлял 56,5%.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Наиболее популярными были бензиновые модели, им принадлежит 39,2% продаж новых авто, в прошлом году было 37,1%.

Доля гибридных автомобилей увеличилась с 26,5% до 29,8%.

Дизельные авто охватили 22,5%, против 19,4% в I полугодии 2025 г.

Доля электромобилей снизилась с 16,9 до 8,3%.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

бензиновые автомобили — Hyundai Tucson;

гибридные — Toyota RAV-4;

дизельные — Renault Duster;

электро — BYD Leopard 3;

авто с ГБО — Hyundai Tucson.

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