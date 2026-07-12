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С какими моторами украинцы чаще всего покупают авто в 2026 году

Технологии&Авто
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Моторные предпочтения украинцев
Моторные предпочтения украинцев, Фото: magnific
В течение I полугодия 2026 года автомобили с традиционными двигателями охватили почти 62% украинского рынка новых легковых автомобилей. За аналогичный период в прошлом году этот показатель составлял 56,5%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Наиболее популярными были бензиновые модели, им принадлежит 39,2% продаж новых авто, в прошлом году было 37,1%.
Доля гибридных автомобилей увеличилась с 26,5% до 29,8%.
Дизельные авто охватили 22,5%, против 19,4% в I полугодии 2025 г.
Доля электромобилей снизилась с 16,9 до 8,3%.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
  • бензиновые автомобили — Hyundai Tucson;
  • гибридные — Toyota RAV-4;
  • дизельные — Renault Duster;
  • электро — BYD Leopard 3;
  • авто с ГБО — Hyundai Tucson.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныУкравтопром
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