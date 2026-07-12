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Bentley раскрыла название своего первого электромобиля

Технологии&Авто
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Torcal будет предлагаться только в качестве электромобиля и никогда не будет адаптироваться под другие силовые установки.
Torcal будет предлагаться только в качестве электромобиля и никогда не будет адаптироваться под другие силовые установки., Фото: Bentley
Bentley официально подтвердила название своего первого полностью электрического автомобиля. Новинка получит имя Torcal, ее мировая премьера состоится 23 сентября в Лондоне.
Об этом пишет «Корреспондент».
Ранее производитель называл будущую модель только Urban SUV, намекая на более компактные размеры по сравнению с Bentayga. В то же время Torcal останется большим премиальным кроссовером, как и все современные модели Bentley.
Название Torcal отсылает в природный парк El Torcal de Antequera в испанской Андалусии. Таким образом, компания продолжает традицию использовать географические названия для своих моделей, как это уже было с Bentayga, Bacalar и Batur.
Фото-тизер нового Torcal
Фото-тизер нового Torcal, Фото: Bentley
Опубликованный тизер почти не раскрывает дизайн автомобиля, однако ожидается, что серийный Torcal унаследует отдельные стилистические решения концепта EXP 15, представленного в прошлом году. В то же время, в отличие от концепта с асимметричными дверями, серийная модель получит классический пятидверный кузов.
Под капотом новинки не будет ни одного двигателя внутреннего сгорания. Bentley подтвердила, что модель изначально создается исключительно как электромобиль и не будет адаптироваться под бензиновые или гибридные силовые установки.
Ожидается, что Torcal будет использовать платформу Premium Platform Electric (PPE) концерна Volkswagen, которую получит электрический Porsche Cayenne. В то же время Bentley обещает более высокий уровень роскоши, отделки и комфорта, что будет соответствовать статусу бренда.
По материалам:
Корреспондент.net
ЭлектромобилиАвто
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