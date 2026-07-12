Citroen C5 Aircross стал электромобилем Сегодня 03:14 — Технологии&Авто

Citroen C5 Aircross

Citroen завершила формирование линейки нового флагманского кроссовера C5 Aircross. Теперь модель доступна не только как мягкий гибрид и плагин-гибрид, но и полностью электрической версии. Наиболее интересным из новых модификаций стал вариант 230 Long Range, который, по заявлению производителя, способен проехать до 679 км по циклу WLTP на одном заряде.

Об этом пишет notebookcheck.

Характеристики Citroen C5 Aircross

Новый Citroen C5 Aircross был создан на платформе Stellantis STLA Medium. Его производство наладили на заводе компании во французском Ренне.

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Покупатели могут выбрать между полностью электрической версией, плагин-гибридом или классическим гибридом в зависимости от собственных потребностей и предпочтений.

Электрическая версия 230 Long Range получила мотор мощностью 170 кВт и литий-ионный аккумулятор емкостью 97 кВт·ч (104 кВт·ч общей емкости).

По паспортным характеристикам этого достаточно для запаса хода до 679 км по циклу WLTP, что делает модель более подходящей для дальних поездок.

Для зарядки дома или от городских зарядных станций автомобиль оснащен стандартным 11-киловаттным бортовым зарядным устройством переменного тока.

На скоростных станциях постоянного тока кроссовер поддерживает мощность подзарядки до 160 кВт. При благоприятных условиях аккумулятор можно зарядить с 20 до 80% примерно за 27 минут.

Для тех, кто пока не готов полностью перейти на электротягу, Citroen оставила альтернативу.

Плагин-гибрид сочетает возможность передвигаться на электротяге в повседневных поездках с запасом хода бензинового двигателя, а обычный гибрид позволяет снизить расход топлива без необходимости подключать автомобиль к зарядке.

Независимо от типа силовой установки все версии предлагают багажник объемом до 1668 литров. Интерьер выполнен в концепции C-Zen Lounge с мягкими отделочными материалами, атмосферной подсветкой с восемью цветами, сиденьями с функцией массажа и фирменной подвеской Advanced Comfort.

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Салон полностью цифровой. Центральным элементом стала вертикальная 13-дюймовая мультимедийная система с дизайном водопад. В старших комплектациях доступно голосовое управление с искусственным интеллектом, имеющее прямой доступ к ChatGPT.

За безопасность отвечают современные электронные системы помощи водителю. Среди них матричные светодиодные фары Matrix LED с адаптивным дальним светом и пакет Drive Assist 2.0, который поддерживает полуавтоматическое изменение полосы движения и систему кругового обзора на 360 градусов.

Цена

Цена электрического Citroen C5 Aircross PLUS начинается от €49 690, а комплектация MAX стоит от €53 690. Также компания предложила специальную версию Team D, которая получила расширенный перечень оборудования и дополнительные элементы комфорта.

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