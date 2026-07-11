Как онлайн восстановить поврежденный техпаспорт Сегодня 13:06 — Технологии&Авто

Как заменить поврежденный техпаспорт дистанционно, Фото: magnific

Свидетельство о регистрации транспортного средства должно быть в надлежащем состоянии и содержать всю информацию, необходимую для идентификации автомобиля. Если документ поврежден или отдельные реквизиты невозможно прочесть, его необходимо заменить. Сделать это можно как в сервисном центре МВД, так и в Интернете.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

В каких случаях необходимо заменить техпаспорт

Обмен свидетельства о регистрации является обязательным, если у документа есть механические повреждения, потертости или дефекты защитных элементов, из-за которых невозможно проверить его подлинность или прочитать часть сведений.

Также замене подлежит техпаспорт, если его состояние не позволяет визуально идентифицировать документ.

Как оформить замену онлайн

Онлайн-обмен техпаспорта позволяет подать документы в любое удобное время без посещения сервисного центра МВД.

Кроме того, можно отслеживать статус заявки и получить готовый документ наиболее удобным для себя способом.

Заменить техпаспорт можно через Кабинет водителя или приложение «Дія».

Через Кабинет водителя:

авторизуйтесь с помощью ID.GOV.UA или Дія. Підписи;

выберите услугу по восстановлению (обмену) свидетельства о регистрации транспортного средства;

проверьте данные;

укажите адрес для доставки по почте;

оплатите административную услугу;

отправьте заявку на обработку.

Через приложение Дія:

откройте раздел Сервисы;

выберите услугу «Замена свидетельства о регистрации»;

проверьте данные;

укажите адрес для доставки по почте;

подтвердите заявку;

произведите оплату;

ждите сообщения о результате.

После обработки обращение готовое свидетельство можно получить почтовым отправлением по указанному адресу или другим способом, выбранным при оформлении услуги.

Ранее Finance.ua писал , что Кабинет Министров принял изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Водительские удостоверения отныне будут выдавать на разный срок в зависимости от категории транспортного средства:

15 лет — для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ);

5 лет — для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т).

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