0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как онлайн восстановить поврежденный техпаспорт

Технологии&Авто
14
Как заменить поврежденный техпаспорт дистанционно
Как заменить поврежденный техпаспорт дистанционно, Фото: magnific
Свидетельство о регистрации транспортного средства должно быть в надлежащем состоянии и содержать всю информацию, необходимую для идентификации автомобиля. Если документ поврежден или отдельные реквизиты невозможно прочесть, его необходимо заменить. Сделать это можно как в сервисном центре МВД, так и в Интернете.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

В каких случаях необходимо заменить техпаспорт

Обмен свидетельства о регистрации является обязательным, если у документа есть механические повреждения, потертости или дефекты защитных элементов, из-за которых невозможно проверить его подлинность или прочитать часть сведений.
Также замене подлежит техпаспорт, если его состояние не позволяет визуально идентифицировать документ.

Как оформить замену онлайн

Онлайн-обмен техпаспорта позволяет подать документы в любое удобное время без посещения сервисного центра МВД.
Кроме того, можно отслеживать статус заявки и получить готовый документ наиболее удобным для себя способом.
Заменить техпаспорт можно через Кабинет водителя или приложение «Дія».
Через Кабинет водителя:
  • авторизуйтесь с помощью ID.GOV.UA или Дія. Підписи;
  • выберите услугу по восстановлению (обмену) свидетельства о регистрации транспортного средства;
  • проверьте данные;
  • укажите адрес для доставки по почте;
  • оплатите административную услугу;
  • отправьте заявку на обработку.
Через приложение Дія:
  • откройте раздел Сервисы;
  • выберите услугу «Замена свидетельства о регистрации»;
  • проверьте данные;
  • укажите адрес для доставки по почте;
  • подтвердите заявку;
  • произведите оплату;
  • ждите сообщения о результате.
После обработки обращение готовое свидетельство можно получить почтовым отправлением по указанному адресу или другим способом, выбранным при оформлении услуги.
Ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров принял изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами.
Водительские удостоверения отныне будут выдавать на разный срок в зависимости от категории транспортного средства:
  • 15 лет — для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ);
  • 5 лет — для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т).
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems