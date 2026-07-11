Как онлайн восстановить поврежденный техпаспорт

Свидетельство о регистрации транспортного средства должно быть в надлежащем состоянии и содержать всю информацию, необходимую для идентификации автомобиля. Если документ поврежден или отдельные реквизиты невозможно прочесть, его необходимо заменить. Сделать это можно как в сервисном центре МВД, так и в Интернете.
Обмен свидетельства о регистрации является обязательным, если у документа есть механические повреждения, потертости или дефекты защитных элементов, из-за которых невозможно проверить его подлинность или прочитать часть сведений.
Также замене подлежит техпаспорт, если его состояние не позволяет визуально идентифицировать документ.
Как оформить замену онлайн
Онлайн-обмен техпаспорта позволяет подать документы в любое удобное время без посещения сервисного центра МВД.
Кроме того, можно отслеживать статус заявки и получить готовый документ наиболее удобным для себя способом.