Apple приостановила релиз революционных AirPods Pro со встроенными камерами Сегодня 03:11 — Технологии&Авто

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Apple стремилась совершить очередную революцию, выпустив инновационные AirPods Pro со встроенными камерами. Однако, как сообщают инсайдеры, выход наушников на рынок столкнулся с постоянной проблемой Apple — отставанием от конкурентов в развитии ИИ.

Об этом пишет Wccftech.

Что известно

Информация о том, что техгигант из Купертино работает над новыми AirPods Pro со встроенными камерами, впервые появилась в начале этого года.

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В июне прошлого года Apple получила патент на использование камер, аналогичных точечному проектору Face ID для определения расстояния и создания 3D-карт глубины, открывающей ряд новых возможностей для AirPods Pro.

В мае авторитетный инсайдер из Bloomberg Марк Гурман раскрыл дополнительные подробности об AirPods Pro, сообщив, что в настоящее время проводится проверка дизайна наушников — последний важный этап перед началом серийного производства.

По словам инсайдера, с помощью встроенной камеры AirPods Pro должны постоянно передавать картинку Siri, помогая обновленному голосовому помощнику понимать происходящее вокруг.

Пользователи могли бы спрашивать Siri об объектах вокруг себя и получать более качественные персонализированные ответы, напоминания и пошаговые инструкции.

Для устранения проблем с конфиденциальностью светодиодный индикатор должен включаться каждый раз, когда визуальная информация передавалась в Siri.

Однако, как сообщает инсайдер Kosutami, не стоит ожидать скорого релиза AirPods Pro со встроенными камерами. Первоначально Apple планировала представить эти наушники еще в начале года, однако релиз был отложен, поскольку компания все еще испытывала проблемы с продвинутым ИИ.

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