0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple приостановила релиз революционных AirPods Pro со встроенными камерами

Технологии&Авто
5
Apple airpods
Apple airpods
Apple стремилась совершить очередную революцию, выпустив инновационные AirPods Pro со встроенными камерами. Однако, как сообщают инсайдеры, выход наушников на рынок столкнулся с постоянной проблемой Apple — отставанием от конкурентов в развитии ИИ.
Об этом пишет Wccftech.

Что известно

Информация о том, что техгигант из Купертино работает над новыми AirPods Pro со встроенными камерами, впервые появилась в начале этого года.
Читайте также
В июне прошлого года Apple получила патент на использование камер, аналогичных точечному проектору Face ID для определения расстояния и создания 3D-карт глубины, открывающей ряд новых возможностей для AirPods Pro.
В мае авторитетный инсайдер из Bloomberg Марк Гурман раскрыл дополнительные подробности об AirPods Pro, сообщив, что в настоящее время проводится проверка дизайна наушников — последний важный этап перед началом серийного производства.
По словам инсайдера, с помощью встроенной камеры AirPods Pro должны постоянно передавать картинку Siri, помогая обновленному голосовому помощнику понимать происходящее вокруг.
Читайте также
Пользователи могли бы спрашивать Siri об объектах вокруг себя и получать более качественные персонализированные ответы, напоминания и пошаговые инструкции.
Для устранения проблем с конфиденциальностью светодиодный индикатор должен включаться каждый раз, когда визуальная информация передавалась в Siri.
Однако, как сообщает инсайдер Kosutami, не стоит ожидать скорого релиза AirPods Pro со встроенными камерами. Первоначально Apple планировала представить эти наушники еще в начале года, однако релиз был отложен, поскольку компания все еще испытывала проблемы с продвинутым ИИ.
По материалам:
ITC.ua
Apple
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems