Apple приостановила релиз революционных AirPods Pro со встроенными камерами

Apple стремилась совершить очередную революцию, выпустив инновационные AirPods Pro со встроенными камерами. Однако, как сообщают инсайдеры, выходнаушников на рынок столкнулся с постоянной проблемой Apple — отставанием от конкурентов в развитии ИИ.
В июне прошлого года Apple получила патент на использование камер, аналогичных точечному проектору Face ID для определения расстояния и создания 3D-карт глубины, открывающей ряд новых возможностей для AirPods Pro.
В мае авторитетный инсайдер из Bloomberg Марк Гурман раскрыл дополнительные подробности об AirPods Pro, сообщив, что в настоящее время проводится проверка дизайна наушников — последний важный этап перед началом серийного производства.
По словам инсайдера, с помощью встроенной камеры AirPods Pro должны постоянно передавать картинку Siri, помогая обновленному голосовому помощнику понимать происходящее вокруг.
Пользователи могли бы спрашивать Siri об объектах вокруг себя и получать более качественные персонализированные ответы, напоминания и пошаговые инструкции.
Для устранения проблем с конфиденциальностью светодиодный индикатор должен включаться каждый раз, когда визуальная информация передавалась в Siri.
Однако, как сообщает инсайдер Kosutami, не стоит ожидать скорого релиза AirPods Pro со встроенными камерами. Первоначально Apple планировала представить эти наушники еще в начале года, однако релиз был отложен, поскольку компания все еще испытывала проблемы с продвинутым ИИ.