Apple выпустит новый MacBook Pro в этом году, а в 2027-м представит модель в обновленном дизайне Сегодня 05:04 — Технологии&Авто

Apple планирует редизайн базовой модели MacBook Pro

Apple планирует выпустить базовый 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M 6 до конца 2026 года, а уже в первой половине 2027-го представит полностью обновленную модель с новым дизайном. Помимо ноутбука компания также готовит обновление линейки iPad Pro.

Об этом сообщает Bloomberg.

Apple планирует редизайн базовой модели MacBook Pro

По данным издания, MacBook Pro с M 6 сохранит нынешний дизайн. В то же время, Apple уже завершила разработку следующей версии ноутбука, которая станет первым заметным редизайном базовой модели за последние несколько лет.

Ожидается, что новый MacBook Pro сохранит 14-дюймовый дисплей, однако его внешний вид будет соответствовать дизайну будущих сенсорных MacBook, над которыми работает Apple. Ранее также сообщалось, что ноутбуки могут получить вырез в стиле Dynamic Island и дебютировать в конце 2026 или начале 2027 года.

6 компания, по информации Bloomberg, перейдет в семейство процессоров M 7 . Ранее издание также сообщало, что Apple может 7 Pro и M 7 Max. После выхода модели из Mкомпания, по информации Bloomberg, перейдет в семейство процессоров M. Ранее издание также сообщало, что Apple может пропустить поколения M 6 Pro и M 6 Max , выпустив вместо этого MPro и MMax.

Кроме того, Apple тестирует четыре новых модели iPad Pro. Их выпуск ожидается весной 2027 года. Планшеты по-прежнему будут доступны с 11- и 13-дюймовыми дисплеями, а основные изменения будут касаться внутренней оснастки.

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