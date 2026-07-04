Apple выпустит новый MacBook Pro в этом году, а в 2027-м представит модель в обновленном дизайне
Apple планирует выпустить базовый 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M6 до конца 2026 года, а уже в первой половине 2027-го представит полностью обновленную модель с новым дизайном. Помимо ноутбука компания также готовит обновление линейки iPad Pro.
Об этом сообщает Bloomberg.
Apple планирует редизайн базовой модели MacBook Pro
По данным издания, MacBook Pro с M6 сохранит нынешний дизайн. В то же время, Apple уже завершила разработку следующей версии ноутбука, которая станет первым заметным редизайном базовой модели за последние несколько лет.
Ожидается, что новый MacBook Pro сохранит 14-дюймовый дисплей, однако его внешний вид будет соответствовать дизайну будущих сенсорных MacBook, над которыми работает Apple. Ранее также сообщалось, что ноутбуки могут получить вырез в стиле Dynamic Island и дебютировать в конце 2026 или начале 2027 года.
После выхода модели из M6 компания, по информации Bloomberg, перейдет в семейство процессоров M7. Ранее издание также сообщало, что Apple может пропустить поколения M6 Pro и M6 Max, выпустив вместо этого M7 Pro и M7 Max.
Кроме того, Apple тестирует четыре новых модели iPad Pro. Их выпуск ожидается весной 2027 года. Планшеты по-прежнему будут доступны с 11- и 13-дюймовыми дисплеями, а основные изменения будут касаться внутренней оснастки.
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