Citroën представил недорогой электромобиль ë-C3 Tonic (фото) Сегодня 06:11 — Технологии&Авто

Citroën ë-C3 Tonic

Французский бренд Citroen делает очередной важный шаг в сторону массовой электрификации, официально анонсировав выход новой специальной серии своего компактного электрохэтчбека — ë-C3 Tonic. Эта модификация создана для того, чтобы сделать экологически чистую мобильность еще более практичной, привлекательной и финансово доступной широкому кругу европейских автомобилистов.

Об этом пишет «Автоцентр».

Новинка базируется на стартовой комплектации You, но отличается смелым визуальным оформлением и расширенным перечнем бортового оснащения, что подчеркивает молодежный и современный урбанистический характер модели.

В салоне появился полноценный 10-дюймовый цветной сенсорный дисплей мультимедийной системы, обеспечивающий интуитивно понятное управление функциями подключения смартфона и комфорт во время ежедневных поездок.

Главное преимущество Citroën ë-C3 Tonic заключается в возможности выбора между двумя техническими конфигурациями аккумуляторных батарей, что позволяет покупателю точно подобрать машину под свои ежедневные нужды и бюджет.

ë-C3 Urban Range — самый доступный базовый вариант, оснащенный батареей емкостью 30 кВт-ч. Он обеспечивает запас хода до 206 км в комбинированном цикле WLTP (и до 293 км в сугубо городском режиме). Модификация поддерживает быструю зарядку постоянного тока (DC) до 30 кВт, что является идеальным решением для ежедневных пригородных поездок.

ë-C3 Comfort Range — более универсальная и дальнобойная версия с аккумулятором на 44 кВт-ч. Такой хэтчбек способен преодолеть до 309 км на одном заряде по циклу WLTP (и поразительные 440 км в городе). Кроме того, он поддерживает скоростную зарядку мощностью до 100 кВт, что значительно расширяет географию путешествий и позволяет уверенно выезжать на междугородные трассы.

Современное семейство Citroën C3 четвертого поколения разрабатывалось по совершенно новой для европейского рынка философии Smart Car, где ключевой задачей инженеров было максимальное снижение себестоимости производства без потери фирменного комфорта.

В отличие от старших моделей концерна Stellantis, использующих сложную платформу CMP, новый ë-C3 построен на упрощенной и оптимизированной версии этой архитектуры.

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