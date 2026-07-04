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В Китае откроют первый отель, где весь персонал заменят роботы

Технологии&Авто
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Гуманоидный робот
Гуманоидный робот
В Китае готовятся открыть первый отель, в котором все функции персонала будут выполнять роботы. Проект реализуют на искусственном острове, созданном для мегапроекта Шэньчжэнь-Чжуншань, который объединяет мосты и тоннели через дельту реки Чжуцзян.
Об этом пишет New Atlas.
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Компания Pudu Robotics объявила о создании первого отеля с полным роботизированным обслуживанием. Официальное открытие запланировано на 2027 год.
В отеле роботы будут работать на рецепции, регистрировать гостей, доставлять багаж и заказ в номера, убирать помещения, готовить еду и помогать посетителям.
В отличие от большинства современных гостиниц, где работы только выполняют отдельные задачи, здесь они будут обеспечивать полный цикл обслуживания.
Pudu Robotics уже использует своих роботов в сфере торговли, общепита и уборки. Однако этот проект станет первым, в котором вся работа гостиницы будет полностью построена на роботизированной системе.
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Проект реализуют совместно с компанией Shenzhen Culture & Tourism Industry Development, которая планирует превратить искусственный остров, открытый в конце 2025 года в центр робототехники и современных туристических технологий.
Соучредитель и технический директор Pudu Robotics Цун Го назвал проект важным шагом для отрасли.
«Это партнерство является важным шагом к масштабному внедрению воплощенного искусственного интеллекта в премиальном гостиничном секторе. Оно также позволяет опробовать новые модели обслуживания, в которых искусственный интеллект и роботы вместе обеспечивают полностью интегрированный сервис в реальном мире», — сказал он.

Когда откроется отель

Запуск будет происходить поэтапно. Первый тестовый этап стартует в конце 2026 года, когда для гостей откроют несколько номеров с роботизированным сервисом. Посетители смогут пройти регистрацию с помощью роботов и воспользоваться автономной доставкой вещей в номер.
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В отеле будут использоваться разные типы роботов. FlashBot будет обслуживать автоматизированную систему продажи напитков, PUDU T300 будет доставлять багаж из холла в номера, а PUDU CC1 Pro и PUDU MT1 будут отвечать за уборку, используя технологию искусственного интеллекта для обнаружения мусора.
В компании объяснили, что все роботы будут работать на общей системе искусственного интеллекта.
«Эта архитектура позволяет роботам с разной конструкцией и разными функциями работать на основе единой системы искусственного интеллекта. Роботы на рецепции могут распознавать жесты и взаимодействовать с людьми, роботы-доставщики — самостоятельно оптимизировать маршруты, а роботы-уборщики — адаптироваться к изменениям окружающей среды, используя одинаковые базовые возможности ИИ», — заявили в Pudu Robotics.
Во время презентации проекта робот BellaBot Pro угощал гостей кофе, а KettyBot Pro доставлял напитки и закуски.
В отеле будет 44 номера премиум-класса, ресторан, тренажерный зал и другие зоны для гостей. Все они будут работать в рамках единой цифровой системы, которая будет координировать весь процесс обслуживания — от заселения до уборки.
В будущем компания планирует распространить эту модель и на другие туристические и гостиничные объекты искусственного острова.
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