В Китае стартовали продажи человекоподобных роботов-компаньонов за $146 тысяч Сегодня 02:26 — Технологии&Авто

Китайская компания UBTech 30 июня запустила продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов Uworlad U1 Ultra, которые позиционируются как домашние компаньоны и стоят до $146 000.

Роботы имеют человеческие пропорции

Компания представила три модели

Компания представила линейку из трех моделей: U1 Lite (около $17 650), U1 Pro (примерно $25 000) и флагманский U1 Ultra, цена которого составляет $145 800 за мужскую версию и $129 600 за женскую.

У роботов — человеческие пропорции — 183 см рост в мужской версии и 168 см в женской, оснащены 88 подвижными суставами и бионической конструкцией шеи, что обеспечивает более естественные движения.

Роботы могут распознавать эмоции и поддерживать диалог

По данным производителя, U1 способен поддерживать разговор, распознавать взгляд и воспроизводить более 20 эмоций. Время реакции системы составляет около 500 мс, а синхронизация движения губ с речью — около 20 мс.

Роботы работают от аккумулятора с автономностью 2−4 часа, поддерживают Wi-Fi и используют специализированную языковую модель для эмоционального взаимодействия. При этом они не предназначены для бытовых задач — их функция ограничивается общением и сопровождением пользователя.

Производитель заявляет, что все данные хранятся локально в зашифрованном виде без обязательной передачи в облако. По данным UBTech, предварительные заказы на серию уже превысили 11 тысяч единиц.

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