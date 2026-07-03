Какие автомобили чаще всего покупали украинцы в июне (инфографика) Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

В июне на внутреннем рынке легковых автомобилей с пробегом зафиксировали определенное снижение активности. В течение месяца украинцы заключили 74 725 сделок купли-продажи. Это на 4,8% меньше, чем в мае. В то же время, по сравнению с июнем 2025 года рынок продемонстрировал рост на 2,3%.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Динамика рынка легковых автомобилей, eauto.org.ua

Самые популярные марки на внутреннем рынке

Среди брендов лидером остается Volkswagen, который почти вдвое опережает ближайшего конкурента Renault.

Третье место занимает BMW, которая на этот раз опередила Skoda. В первую пятерку также вошли автомобили ВАЗ/Lada.

Самые популярные марки, eauto.org.ua

Какие модели покупали чаще всего

Среди моделей первое место традиционно удерживает Volkswagen Passat.

На второй позиции расположилась Skoda Octavia, а третье место сохранил Daewoo Lanos, остающийся одним из самых распространенных автомобилей на украинском вторичном рынке.

В список самых популярных моделей вошли также автомобили BMW и Audi, а также Ford Focus, Renault Megane и Toyota Camry.

Самые популярные модели, eauto.org.ua

Премиальный сегмент

В премиальном сегменте наибольшую активность показал Porsche. В июне владельцев сменили 270 автомобилей этой марки.

Также на вторичном рынке были зарегистрированы сделки по 17 автомобилям Maserati и 17 Bentley.

Кроме того, новых владельцев получили шесть Rolls-Royce, пять Aston Martin, три Ferrari и один Lamborghini.

Самый старый автомобиль месяца

Самым старым автомобилем, зарегистрированным в июне, стал BMW 321 1938 года выпуска в кузове кабриолет. Автомобиль был поставлен на учет в Одессе.

В то же время, технические характеристики автомобиля свидетельствуют о внесенных изменениях в конструкцию. Согласно данным сервисного центра МВД, машина оснащена бензиновым двигателем объемом 2,4 литра. Заводская версия BMW 321 комплектовалась двухлитровым шестицилиндровым двигателем M 78 мощностью 45 л. с., поэтому установленный агрегат, вероятно, был заменен при эксплуатации автомобиля.

Несмотря на это, BMW 321 остается редким представителем автомобильной истории, возраст которого уже достиг 88 лет.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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