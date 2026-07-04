0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Продажи Toyota снижаются четвертый месяц подряд из-за кризиса на Ближнем Востоке

Технологии&Авто
15
Toyota
Toyota
Глобальные продажи японской корпорации Toyota Motor по итогам мая снизились на 7.4% по сравнению с прошлым годом — до 885 207 автомобилей вместе с дочерней компанией Daihatsu. Падение показателей автогиганта длится уже четыре месяца подряд.
Об этом сообщает Bloomberg.

Причины снижения продаж

Главными причинами понижения стали затяжные сбои в логистике на Ближнем Востоке и конкуренция на рынке Китая.
Несмотря на соглашение между США и Ираном о прекращении конфликта, Ормузский пролив открывается очень медленно, а единичные нападения на суда продолжаются.
Поэтому Toyota и другие автопроизводители продолжают страдать от разорванных цепочек поставок и подорожания сырья.
В результате майские продажи Toyota на Ближнем Востоке обвалились сразу на 38,6%, а в Китае, где местные производители электромобилей активно вытесняют иностранные бренды, падение составило 31,7%. Глобальное производство компании за месяц также сократилось на 5.8% - до 857 765 машин.

Автогигант готовится к снижению доходов

Из-за геополитической нестабильности компании пришлось ухудшить свои финансовые прогнозы:
  • Потери экспорта: ежегодно Toyota поставляет на Ближний Восток около 500−600 тысяч машин. Финансовый директор компании Таканори Азума отметил, что из-за конфликта под ударом окажется чуть меньше половины этого объема.
  • Падение прибыли: компания прогнозирует снижение операционной прибыли в финансовом году, которое продлится до марта 2027 года, до 3 триллионов иен ($18.8 миллиарда). Это значительно меньше прошлогоднего рекорда в 3.8 триллиона иен и не оправдывает предыдущих ожиданий аналитиков.
По материалам:
Діло
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems