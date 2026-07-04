Какие зарплаты получают ІТ-специалисты, работающие в Anthropic Сегодня 07:15 — Технологии&Авто

Какие зарплаты получают специалисты Anthropic

Ведущие лаборатории искусственного интеллекта готовы платить астрономические суммы, чтобы выиграть ожесточенную войну за таланты. Как свидетельствуют новые данные о компании Anthropic, некоторые ее сотрудники получают фиксированную базовую зарплату, которая превышает $1 млн. И это без учета бонусов или пакетов акций, которые часто удваивают или утраивают реальный доход разработчиков.

Детали финансовой политики стартапа, создавшего популярное семейство моделей Claude, стали известны благодаря анализу федеральных документов США по спонсорству рабочих виз H-1B, который провело издание Business Insider

Какие зарплаты получают специалисты Anthropic

В недавнем списке сертифицированных визовых заявок Anthropic две компенсации выделяются потрясающим размером.

Обе должности, указанные как «член технического персонала» (Member of Technical Staff) — это типичное обобщенное название для разработчиков в Кремниевой долине. Базовый годовой оклад одного из этих специалистов иностранного происхождения составляет $1,12 млн, а другого рекордные $1,38 млн.

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Такой уровень оплаты труда обусловлен экстремальной нехваткой квалифицированных кадров. Конкуренты с большими бюджетами, такие как OpenAI, Meta, Google и Nvidia, ведут ежедневную борьбу за привлечение и содержание ведущих инженеров, списывая сверхвысокие оклады как жизненно необходимые расходы.

На фоне этого Anthropic, OpenAI и Nvidia в 2026 году увеличили количество заявок на визы H-1B для иностранных ученых, тогда как другие классические техгиганты сократили свои запросы.

В отчетах не детализируются конкретные обязанности получателей рекордных зарплат.

Поскольку название должности «член технического персонала» в компании используется очень широко, это могут быть как уникальные ученые-исследователи архитектуры больших языковых моделей, так и опытные топ-менеджеры, которых удалось переманить у конкурентов.

Важным фактором в борьбе за головы стали опционы. Поскольку в мае этого года рыночная оценка Anthropic взлетела до $965 млрд, опционы работников, которые присоединились к компании даже год или два назад, превратились в реальные миллионы.

По данным аналитиков SignalFire, именно благодаря стабильному росту капитализации Anthropic демонстрирует лучше уровень удержания персонала, чем большинство других лабораторий, регулярно выигрывает дуэли за инженеров, в частности переманивая ключевые кадры из Google.

Ниже приведены границы реальных базовых годовых окладов в Anthropic для разных позиций в 2026 году на основе представленных в правительство документов.

Технические специалисты и исследователи:

Член технического персонала (разработка/исследование): от $133 952 до $1 380 000.

Член технического персонала (менеджерские позиции): от $134 139 до $850 000.

Исследователь в области подкрепляющего обучения: от $112 778 до $500 000.

Продуктовое направление и операции:

Менеджер по дизайну продуктов: от $140 254 до $385 000.

Операции с продуктами (Product Operations): от $125 000 до $500 000.

Исследовательская деятельность (Research Operations): от $125 000 до $500 000.

Финансы, маркетинг и другие департаменты:

Партнерские отношения (Partnerships): от $227 760 до $248 500.

Специалист по оптимизации вычислительных мощностей: от $187 574 до $300 000.

Финансы и стратегия: от $182 978 до $310 000.

Юрист по коммерческим вопросам: от $198 765 до $320 000.

Маркетинг: от $159 328 до $200 000.

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