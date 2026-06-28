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Большинство украинских айтишников недовольны своей зарплатой — исследование

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57% айтовцев в Украине считают, что им недоплачивают
57% айтовцев в Украине считают, что им недоплачивают, Фото: magnific
57% айтишников в Украине недовольны зарплатой — считают, что им немного или существенно недоплачивают.
Об этом свидетельствует исследование Dou.

Кто в ТОП среди недовольных

Больше всего недовольных — среди специалистов по офис-менеджменту: 75% считают, что им недоплачивают.
Также чаще других недовольны зарплатой Artists/Animators (65%), проджект-менеджеры (63%) и QA-специалисты (61%).
Чаще всего довольны зарплатой, то есть считают, что оплата соответствует их квалификации или что им платят больше, чем в среднем на рынке, — аналитики, специалисты по AI/ML/DS/Data Engineering, Product-менеджеры, Legal-специалисты и специалисты по DefTech (инженеры БПЛА и т. п.).
Среди разработчиков 56,5% недовольны зарплатой почти столько же, как и в выборке в целом (57%).
Среди разработчиков чаще всего считают, что им недоплачивают, Full Stack и Front-end специалисты. Наиболее довольны зарплатой разработчики в Systems&Infrastructure.
Доля разработчиков, считающих, что им недоплачивают
Доля разработчиков, считающих, что им недоплачивают, Инфографика: Dou
Среди QA наиболее удовлетворены зарплатой специалисты SDET.
Доля тестировщиков, считающих, что им недоплачивают
Доля тестировщиков, считающих, что им недоплачивают, Инфографика: Dou
До этого Finance.ua отмечал, что в 2025 году медианная зарплата в IT была $2900: у половины специалистов компенсация была выше, а у другой половины — ниже. Средняя зарплата была несколько выше — $3373 из-за группы высокооплачиваемых специалистов.
Приблизительно одинаковая доля айтишников имела самые низкие и высокие доходы: 10,9% зарабатывали до $1000 и 10,7% получали $6000 и более.
По материалам:
Dou
ITРаботаЗарплата
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