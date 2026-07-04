OpenAI планирует заработать 100 млрд долларов на рекламе Сегодня 03:11 — Технологии&Авто

OpenAI планирует заработать 100 млрд долларов на рекламе

OpenAI планирует запустить рекламу в ChatGPT с целью привлечь 102 млрд долларов дохода до 2030 года. Однако дебют компании на рынке маркетинговых услуг вызвал скепсис.

Во время фестиваля «Каннские львы» ведущие мировые агентства подвергли критике предложенные решения, сообщает The Observer.

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Из-за поиска новых источников прибыли и необходимости повышения капитализации запланированный выход OpenAI на IPO отложили на 2027 год.

Сэм Альтман вынужден активно развивать это направление, поскольку потребительских подписок недостаточно для быстрого роста, а корпоративный сегмент активно осваивает главный конкурент — Anthropic.

В OpenAI уверяют, что объявления в чат-боте будут релевантны к контексту и не будут мешать пользователям.

Представители индустрии назвали этот подход устаревшим. Директор по инновациям Omnicom Media Шон Беттс сравнил предложения стартапа с инструментами соцсетей 15-летней давности.

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Аналитики считают планы компании нереалистичными, поскольку она пытается за несколько лет повторить финансовый путь Google, длившийся десятилетиями.

Несмотря на критику, большие языковые модели (LLM) уже меняют поведение потребителей.

По данным Publicis Media UK, прямой трафик на сайты брендов падает, но конверсия покупок растет, потому что пользователи все чаще покупают товары по прямым рекомендациям ИИ.

Главным вызовом для рынка остается интеграция брендов в этот сокращенный путь клиента к покупке без потери доверия.

Дзеркало Тижня По материалам:

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