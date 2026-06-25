OpenAI обновляет стандартную модель ChatGPT Сегодня 23:35 — Технологии&Авто

Обновление уже доступно пользователям ChatGPT

OpenAI обновила GPT-5.5 Instant — модель, которую по умолчанию используют бесплатные пользователи ChatGPT.

Компания заявляет, что после обновления модель лучше понимает контекст диалога, точнее определяет пользовательское намерение и эффективнее реагирует на уточнения и новые условия во время разговора.

Новое поколение GPT-5.5 Instant

GPT-5.5 Instant стала стандартной моделью ChatGPT в мае этого года. Тогда OpenAI сообщала, что во время внутреннего тестирования она генерировала на 52,5% меньше галлюцинаций и на 37,3% меньше фактических ошибок по сравнению с предыдущей версией.

We have a new version of GPT-5.5 Instant for you, and it's much more fun to talk to.



Our most-used model is now better at understanding the intent behind a question and adapting its response accordingly.



It also handles complex constraints more reliably and makes shopping and… — OpenAI (@OpenAI) June 24, 2026

Теперь компания представила новое обновление модели. По словам OpenAI, GPT-5.5 Instant лучше справляется со сложными запросами, содержащими сразу несколько условий или подпунктов. Если пользователь уточняет вопрос или просит изменить ответ, модель должна более эффективно учитывать новые указания, а не повторять предыдущие ответы.

Также GPT-5.5 Instant получила улучшенное понимание контекста, связанного с местонахождением пользователя. Например, при поиске ресторанов, магазинов или других заведений ChatGPT должна чаще предлагать действительно релевантные варианты поблизости. Кроме того, модель лучше работает с рекомендациями товаров и бизнесов, а при необходимости может автоматически добавлять к ответу изображения.

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OpenAI также отмечает, что ответы модели стали более естественными по стилю и структуре. Компания стремится сделать их менее шаблонными и приспособленными к течению конкретного разговора.

Обновление уже доступно пользователям ChatGPT, поскольку GPT-5.5 Instant является стандартной моделью сервиса.

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