OpenAI обновляет стандартную модель ChatGPT

OpenAI обновила GPT-5.5 Instant — модель, которую по умолчанию используют бесплатные пользователи ChatGPT.
Компания заявляет, что после обновления модель лучше понимает контекст диалога, точнее определяет пользовательское намерение и эффективнее реагирует на уточнения и новые условия во время разговора.
Новое поколение GPT-5.5 Instant
GPT-5.5 Instant стала стандартной моделью ChatGPT в мае этого года. Тогда OpenAI сообщала, что во время внутреннего тестирования она генерировала на 52,5% меньше галлюцинаций и на 37,3% меньше фактических ошибок по сравнению с предыдущей версией.
We have a new version of GPT-5.5 Instant for you, and it's much more fun to talk to.
Our most-used model is now better at understanding the intent behind a question and adapting its response accordingly.
It also handles complex constraints more reliably and makes shopping and…
Теперь компания представила новое обновление модели. По словам OpenAI, GPT-5.5 Instant лучше справляется со сложными запросами, содержащими сразу несколько условий или подпунктов. Если пользователь уточняет вопрос или просит изменить ответ, модель должна более эффективно учитывать новые указания, а не повторять предыдущие ответы.
Также GPT-5.5 Instant получила улучшенное понимание контекста, связанного с местонахождением пользователя. Например, при поиске ресторанов, магазинов или других заведений ChatGPT должна чаще предлагать действительно релевантные варианты поблизости. Кроме того, модель лучше работает с рекомендациями товаров и бизнесов, а при необходимости может автоматически добавлять к ответу изображения.