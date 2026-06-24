OpenAI готовит новую голосовую модель для ChatGPT Сегодня 23:49 — Технологии&Авто

Новую аудиомодель уже начали развертывать для части пользователей приложения ChatGPT

В коде приложения ChatGPT заметили намек на появление новой аудиомодели: она двунаправлена, то есть говорит и слушает одновременно.

Как отмечает Android Authority, запустить обновление могут уже на этой неделе.

Модель, упоминание о которой впервые заметил ресурс TestingCatalog на прошлой неделе, называется GPT Bidi 1 (сокращение от bidirectional / двунаправленный) и описывается как следующее поколение голосового режима ChatGPT с «большим скачком в интеллекте».

BREAKING 🔥: First tests of "Bidi 1", an upcoming bidirectional voice model from OpenAI. This upgrade will arrive in ChatGPT and, potentially, in Codex soon as well.



> Bidi 1 can speak over while you are talking and keep listening.

> Bidi 1 can switch between tasks back and… https://t.co/BwWhCKx3G0 pic.twitter.com/Fawc74kBym — 🚨 AI News | TestingCatalog (@testingcatalog) June 23, 2026

Bidi 1 будет отображаться в списке моделей в настройках рядом со стандартным и расширенным голосовым режимом. После ее активации голосовая иконка будет менять цвет на желтый.

Как будет работать Bidi 1

Ожидается, что Bidi 1 будет предлагать небольшие естественные реакции, когда пользователь совершает короткую паузу или замедляет вещание, не перебивая его, а также сможет быстро переключаться между задачами. К примеру, если попросить аудиомодель сосчитать до десяти, а затем посреди процесса изменить инструкцию и попросить считать в обратном порядке, она мгновенно адаптируется к новому запросу.

В то же время, одним из самых больших изменений может стать способность модели удерживать контекст длинных разговоров, а не терять предварительную информацию, как происходит с нынешним голосовым режимом ChatGPT. Кроме того, Bidi 1 не будет больше вмешиваться во время длительных пауз в разговоре.

Новую аудиомодель уже начали разворачивать части пользователей приложения ChatGPT, что может свидетельствовать о ее публичном запуске на этой неделе.

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