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OpenAI готовит новую голосовую модель для ChatGPT

Технологии&Авто
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Новую аудиомодель уже начали развертывать для части пользователей приложения ChatGPT
Новую аудиомодель уже начали развертывать для части пользователей приложения ChatGPT
В коде приложения ChatGPT заметили намек на появление новой аудиомодели: она двунаправлена, то есть говорит и слушает одновременно.
Как отмечает Android Authority, запустить обновление могут уже на этой неделе.
Модель, упоминание о которой впервые заметил ресурс TestingCatalog на прошлой неделе, называется GPT Bidi 1 (сокращение от bidirectional / двунаправленный) и описывается как следующее поколение голосового режима ChatGPT с «большим скачком в интеллекте».
Bidi 1 будет отображаться в списке моделей в настройках рядом со стандартным и расширенным голосовым режимом. После ее активации голосовая иконка будет менять цвет на желтый.

Как будет работать Bidi 1

Ожидается, что Bidi 1 будет предлагать небольшие естественные реакции, когда пользователь совершает короткую паузу или замедляет вещание, не перебивая его, а также сможет быстро переключаться между задачами. К примеру, если попросить аудиомодель сосчитать до десяти, а затем посреди процесса изменить инструкцию и попросить считать в обратном порядке, она мгновенно адаптируется к новому запросу.
В то же время, одним из самых больших изменений может стать способность модели удерживать контекст длинных разговоров, а не терять предварительную информацию, как происходит с нынешним голосовым режимом ChatGPT. Кроме того, Bidi 1 не будет больше вмешиваться во время длительных пауз в разговоре.
Новую аудиомодель уже начали разворачивать части пользователей приложения ChatGPT, что может свидетельствовать о ее публичном запуске на этой неделе.
По материалам:
mezha.media
OpenAIChatGPTЧат ботИИ
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