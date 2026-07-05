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Lamborghini представила гибридный Urus — самый «быстрый в мире супервнедорожник»

Технологии&Авто
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Urus SE Performante
Urus SE Performante
Автопроизводитель Lamborghini представил новую гибридную версию своего внедорожника Urus.
Об этом сообщает CNBC.
Lamborghini называет новый Urus SE Performante «самым быстрым супервнедорожником в мире». Автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,3 секунды и развивать максимальную скорость 312 км/ч.
Urus SE Performante
Urus SE Performante
Новый гибрид оснащен электродвигателем и 4-литровым двигателем V-8 с двойным турбонаддувом, который выдает мощность 812 лошадиных сил и примерно 1000 Нм крутящего момента.

Стоимость

Компания Lamborghini, принадлежащая немецкому концерну Volkswagen AG, заявила, что объявит цены на Urus SE Performante ближе к моменту старта продаж.
При этом цена внедорожника Urus SE 2026 начинается от 250 до 280 000 долларов США, в зависимости от модели.
Бренд Urus сыграл решающую роль в успехе Lamborghini с его появления почти десять лет назад.
По словам гендиректора компании Стефана Винкельмана, на эту марку автомобиля приходится около 50% мировых продаж бренда ежегодно, а общий объем продаж Lamborghini в прошлом году приблизился к 11 000 автомобилям.
По материалам:
Укрінформ
АвтоГибрид
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