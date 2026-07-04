Южная Корея инвестирует $518 млрд в производство чипов Сегодня 23:06 — Технологии&Авто

Компьютерный чип

Два южнокорейских технологических гиганта — Samsung Electronics и SK Hynix — инвестируют $518 млрд в производство компьютерных чипов на юго-западе страны.

Об этом пишет AP News.

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Правительство и компании хотят расширить инвестиции за пределы столицы Сеула. Компании избрали именно юго-западный регион, поскольку там мало промышленных центров, и он отстает в экономическом развитии.

Компании построят по два завода каждый в городе Кванджу. Эксперты предложили несколько мест для будущих фирм, в том числе и территорию военной авиабазы, которую хотят перенести.

В правительстве говорят, что мощный потенциал региона в возобновляемой энергетике даст компаниям преимущество в производстве чипов.

Сейчас предприятия сообщили о рекордных доходах за последнее время.

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Это связано с тем, что стремительно растут инвестиции в центры обработки данных и другую инфраструктуру искусственного интеллекта, что увеличивает спрос на микросхемы памяти.

Также компании прогнозируют, что спрос будет только расти, поскольку технологии распространяются на роботов и автономные авто на базе ИИ.

Чиновники заявили, что заработает так называемая общенациональная система полупроводников — производственные центры на юго-востоке расширят изготовление компонентов и материалов для микросхем, в городе Чхунчхон их будут упаковывать, а центры по обработке данных построят по всей стране.

theБабель По материалам:

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