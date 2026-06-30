IBM представила первый в мире чип размером до 1 нанометра 30.06.2026, 02:09 — Технологии&Авто

Последний прорыв IBM в разработке чипов означает знаменательный момент в вычислительной технике

IBM объявила о значительном прорыве в области полупроводников, анонсировав первую в мире технологию микросхем с размером менее 1 нанометра. Компания сразу представила чип с революционной архитектурой транзисторов на узле 0,7 нм или 7 ангстрем.

Как отмечают в IBM, это достижение является значительным шагом для отрасли, сталкивающейся с физическими ограничениями традиционного масштабирования микросхем. Полупроводники играют решающую роль во всем: от вычислительной до бытовой техники, устройств связи, транспортных систем и критической инфраструктуры.

Что известно о новом чипе

Новый чип содержит почти 100 миллиардов транзисторов на кристалле размером с ноготь, что почти вдвое превышает плотность 2 нм чипа IBM, представленного в 2021 году. Благодаря ряду структурных и материальных инноваций, включая новаторскую трехмерную наностек-архитектуру, эта технология демонстрирует потенциальное повышение производительности и эффективности, даже когда характеристики чипа приближаются к атомным размерам.

Технические результаты IBM показывают, что новый чип может обеспечить до 50% более высокую производительность или на 70% более высокую энергоэффективность, чем 2 нм узловые микрохсемы, что значительно улучшит вычислительные возможности для применений, начиная от генеративного искусственного интеллекта и облачной инфраструктуры до электронных устройств.

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«Последний прорыв IBM в разработке чипов означает знаменательный момент в вычислительной технике, выводя технологии за пределы нанометровой эры до масштабов атомов. Благодаря нашей новой архитектуре наностек мы не просто создаем меньшие транзисторы — мы переосмысливаем то, как создаются чипы, чтобы обеспечить значительно большую мощность и энергоэффективность, — сказал Джей Гамбетта, директор IBM Research стипендиат IBM. — Эта первая в области инновация продолжает наследие IBM как лидера в технологиях следующего поколения и закладывает основу для следующей эры вычислительной техники».

Для создания чипа исследователи IBM разработали совершенно новую архитектуру транзисторов под названием nanostack — первую в области трехмерную конструкцию на основе нанолистов. Nanostack — это значительный шаг вперед по сравнению с технологией нанолистов, передовой архитектурой отрасли, изобретенной IBM.

Как рассказывает компания, конструкция nanostack вертикально укладывает и размещает транзисторы в шахматном порядке, используя преимущества 3D-последовательной интеграции для размещения большего количества транзисторов на чипе. Она позволяет использовать различные комбинации материалов в каждом уложенном слое, оптимизируя производительность и энергоэффективность каждого транзистора вне зависимости от других.

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