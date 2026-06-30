0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

IBM представила первый в мире чип размером до 1 нанометра

Технологии&Авто
19
Последний прорыв IBM в разработке чипов означает знаменательный момент в вычислительной технике
Последний прорыв IBM в разработке чипов означает знаменательный момент в вычислительной технике
IBM объявила о значительном прорыве в области полупроводников, анонсировав первую в мире технологию микросхем с размером менее 1 нанометра. Компания сразу представила чип с революционной архитектурой транзисторов на узле 0,7 нм или 7 ангстрем.
Как отмечают в IBM, это достижение является значительным шагом для отрасли, сталкивающейся с физическими ограничениями традиционного масштабирования микросхем. Полупроводники играют решающую роль во всем: от вычислительной до бытовой техники, устройств связи, транспортных систем и критической инфраструктуры.

Что известно о новом чипе

Новый чип содержит почти 100 миллиардов транзисторов на кристалле размером с ноготь, что почти вдвое превышает плотность 2 нм чипа IBM, представленного в 2021 году. Благодаря ряду структурных и материальных инноваций, включая новаторскую трехмерную наностек-архитектуру, эта технология демонстрирует потенциальное повышение производительности и эффективности, даже когда характеристики чипа приближаются к атомным размерам.
Технические результаты IBM показывают, что новый чип может обеспечить до 50% более высокую производительность или на 70% более высокую энергоэффективность, чем 2 нм узловые микрохсемы, что значительно улучшит вычислительные возможности для применений, начиная от генеративного искусственного интеллекта и облачной инфраструктуры до электронных устройств.
Читайте также
«Последний прорыв IBM в разработке чипов означает знаменательный момент в вычислительной технике, выводя технологии за пределы нанометровой эры до масштабов атомов. Благодаря нашей новой архитектуре наностек мы не просто создаем меньшие транзисторы — мы переосмысливаем то, как создаются чипы, чтобы обеспечить значительно большую мощность и энергоэффективность, — сказал Джей Гамбетта, директор IBM Research стипендиат IBM. — Эта первая в области инновация продолжает наследие IBM как лидера в технологиях следующего поколения и закладывает основу для следующей эры вычислительной техники».
Для создания чипа исследователи IBM разработали совершенно новую архитектуру транзисторов под названием nanostack — первую в области трехмерную конструкцию на основе нанолистов. Nanostack — это значительный шаг вперед по сравнению с технологией нанолистов, передовой архитектурой отрасли, изобретенной IBM.
Место для вашей рекламы
Как рассказывает компания, конструкция nanostack вертикально укладывает и размещает транзисторы в шахматном порядке, используя преимущества 3D-последовательной интеграции для размещения большего количества транзисторов на чипе. Она позволяет использовать различные комбинации материалов в каждом уложенном слое, оптимизируя производительность и энергоэффективность каждого транзистора вне зависимости от других.
По материалам:
mezha.media
Технологии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems