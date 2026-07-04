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Рейтинг самых популярных марок новых авто в Украине

Технологии&Авто
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Рынок новых легковых автомобилей в Украине: итоги первого полугодия
Рынок новых легковых автомобилей в Украине: итоги первого полугодия, Фото: magnific
По итогам первого полугодия 2026 года украинцы приобрели около 33 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок продемонстрировал незначительный рост примерно на 0,5%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Как отмечают аналитики, в нынешнем году наиболее популярной маркой среди покупателей остается Toyota. За шесть месяцев компания реализовала 4852 новых автомобиля, что на 6% больше, чем годом ранее.
Второе место заняла Renault с результатом 3048 проданных авто (+5%), а тройку лидеров замкнула Skoda, увеличившая продажи на 9% - до 2791 автомобиля.
Самым популярным новым легковым автомобилем на украинском рынке по итогам января-июня стал кроссовер Renault Duster.
ТОП-10 марок украинского рынка новых авто за первое полугодие 2026 года
ТОП-10 марок украинского рынка новых авто за первое полугодие 2026 года
До этого Finance.ua отмечал, что с 1 июля на украинских АЗС начнут действовать новые европейские обозначения горючего. Вместо привычных ориентиров водители чаще будут видеть маркировку E5, E10, B7 или B10.
После перехода на европейскую маркировку бензин и дизель будут обозначаться специальными символами:
  • бензиновая группа — круг с буквой Е и цифрой, показывающей максимальное содержание биоэтанола (E5, E10);
  • дизельная группа — квадрат с буквой B и цифрой, указывающей на долю биодизеля (B7, B10);
  • для синтетического дизельного топлива будет использоваться маркировка XTL.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныУкравтопром
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