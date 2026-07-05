Сколько электроэнергии потребляет зарядка телефона, которая ничего не заряжает

Большинство людей оставляют зарядное устройство постоянно подключенным к розетке, даже если оно не используется. Это удобно, однако возникает логичный вопрос: потребляет ли зарядное устройство электроэнергию, если телефон не подключен?
Оказывается, ответ не так однозначен, как кажется, говорится в материале Edgadget.
Для одного устройства это практически незаметное значение. Однако в реальной жизни в квартире обычно есть несколько зарядных устройств — для телефона, планшета, наушников, портативных консолей и других гаджетов. В таком случае суммарное потребление становится уже более заметным.
Влияет ли это на счет за электроэнергию
В большинстве случаев влияние минимально. Одна зарядка в год может добавить пару долларов к счету за электроэнергию — в зависимости от тарифов в стране. Так, при потреблении 20 Втч в день по действующему тарифу в Украине (4,32 грн за 1 кВт·ч) это обойдется примерно в 30 гривен за весь год.
Однако здесь есть несколько нюансов. Каждое зарядное устройство в доме следует рассматривать отдельно. Это относится не только к зарядным устройствам для смартфонов, но и к зарядным устройствам для планшетов и портативных игровых консолей.
Также эксперты предупреждают, что неоригинальные, дешевые зарядные устройства могут потреблять в 20 раз больше энергии, чем выпускаемые самим производителем. В результате влияние на счет за электроэнергию может стать более заметным.
Самый простой способ борьбы с перечисленными неприятностями — выработать привычку извлекать зарядное устройство из розетки, когда оно не используется. Это полностью устраняет потребление энергии фона.
Также помогает использование «умных» розеток или сетевых фильтров с выключателем, позволяющих полностью обесточивать устройства.