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Сколько электроэнергии потребляет зарядка телефона, которая ничего не заряжает

Технологии&Авто
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Что будет, если оставить зарядное устройство в розетке без телефона
Что будет, если оставить зарядное устройство в розетке без телефона
Большинство людей оставляют зарядное устройство постоянно подключенным к розетке, даже если оно не используется. Это удобно, однако возникает логичный вопрос: потребляет ли зарядное устройство электроэнергию, если телефон не подключен?
Оказывается, ответ не так однозначен, как кажется, говорится в материале Edgadget.
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Как отмечает издание, внешне неподключенное зарядное устройство может показаться безвредным, но все же потребляет энергию.
Когда зарядка подключена к розетке, она переходит в режим ожидания — это необходимо, чтобы зарядное устройство могло мгновенно начать работу, как только вы подключите телефон.
Такое потребление характерно для большинства современных бытовых приборов, всегда остающихся готовыми к работе.
Потребление одного обычного зарядного устройства в режиме ожидания достаточно низкое — примерно от 0,1 до 0,5 ватта. В пересчете это составляет около 2−24 ватт-часов в сутки.
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Для одного устройства это практически незаметное значение. Однако в реальной жизни в квартире обычно есть несколько зарядных устройств — для телефона, планшета, наушников, портативных консолей и других гаджетов. В таком случае суммарное потребление становится уже более заметным.

Влияет ли это на счет за электроэнергию

В большинстве случаев влияние минимально. Одна зарядка в год может добавить пару долларов к счету за электроэнергию — в зависимости от тарифов в стране. Так, при потреблении 20 Втч в день по действующему тарифу в Украине (4,32 грн за 1 кВт·ч) это обойдется примерно в 30 гривен за весь год.
Однако здесь есть несколько нюансов. Каждое зарядное устройство в доме следует рассматривать отдельно. Это относится не только к зарядным устройствам для смартфонов, но и к зарядным устройствам для планшетов и портативных игровых консолей.
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Также эксперты предупреждают, что неоригинальные, дешевые зарядные устройства могут потреблять в 20 раз больше энергии, чем выпускаемые самим производителем. В результате влияние на счет за электроэнергию может стать более заметным.
Самый простой способ борьбы с перечисленными неприятностями — выработать привычку извлекать зарядное устройство из розетки, когда оно не используется. Это полностью устраняет потребление энергии фона.
Также помогает использование «умных» розеток или сетевых фильтров с выключателем, позволяющих полностью обесточивать устройства.
По материалам:
УНІАН
Электроэнергия
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