Почему павербанк лучше не оставлять на зарядке на ночь

Зарядка павербанка ночью кажется привычной и удобной практикой, но такая привычка может создавать лишние риски как для устройства, так и для безопасности пользователя. Особенно это касается моделей с большой емкостью, старых аккумуляторов или некачественных зарядных аксессуаров.
Основная причина связана с типом аккумуляторов, используемых в большинстве павербанков. Речь идет о литий-ионных и литий-полимерных батареях, которые могут становиться нестабильными во время длительной зарядки, особенно после достижения 100%.
В такой ситуации внутри аккумулятора может повышаться температура, а в худших случаях это может привести к так называемому тепловому разгону. Это процесс, во время которого батарея начинает резко перегреваться, что создает риск возгорания или даже взрыва.
Емкость павербанков часто гораздо больше, чем у смартфонов. В некоторых моделях она может достигать 20−25 тысяч мАч.
Именно поэтому в таких устройствах накапливается больше энергии, а значит, и потенциальный риск в случае неисправности выше. Если проблема все же возникает, последствия могут быть серьезнее, чем в случае с обычным телефоном.
Ситуацию усугубляют и сопутствующие факторы. К ним относятся дешевые или несертифицированные павербанки, поврежденные кабели или разъемы, а также подзарядка на мягких поверхностях, таких как кровать или подушка, где тепло не может нормально рассеиваться.
Еще один нежелательный сценарий — долгое пребывание устройства в полностью заряженном состоянии. Даже если все обходится без критической ситуации, такая привычка постепенно ускоряет износ батареи.
Даже без аварийного перегрева регулярная ночная зарядка может отрицательно сказываться на состоянии павербанка. Со временем это приводит к потере емкости, то есть устройство начинает держать меньше энергии, чем раньше.