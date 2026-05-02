BYD представил новый электрический гиперкар Denza Z (видео)

Гиперкар Denza Z в первую очередь появится в Европе, Фото: CarNewsChina
Китайский производитель электромобилей BYD через свою дочернюю марку Denza представил новый электрический гиперкар Denza Z на Пекинском автосалоне.
Об этом пишет CarNewsChina (через Engadget).
Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью более 1000 лошадиных сил и способен разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за две секунды, что ставит его в один ряд с такими суперкарами, как Rimac Nivera.
Интерьер Denza Z, Фото: CarNewsChina
В первый раз концепт Denza Z был показан на Шанхайском автосалоне в 2025 году.
Теперь компания подтвердила серийный выпуск этого четырехместного автомобиля, который будет доступен в трех вариантах: купе с жесткой крышей, кабриолет и специальная трековая версия.
Технические характеристики новой модели пока не раскрыты, однако уже официально известно, что автомобиль получит интеллектуальную систему подвески DiSus-M, которая по принципу работы напоминает Magnetic Ride Control от Chevrolet Corvette, технологию быстрой зарядки Flash Charging, а также систему автономного управления и возможность выполнять так называемый «танковый разворот».
Любопытно, что первым рынком для новинки станет Европа. Премьерный заезд авто запланирован на июль в Великобритании во время Goodwood Festival of Speed.
Стоимость автомобиля пока не объявлена, но ожидается, что он будет доступнее другого гиперкара BYD под маркой YangWang, который выпущен ограниченным тиражом в 30 экземпляров.
mezha.media
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
