BYD представил новый электрический гиперкар Denza Z (видео) Сегодня 07:13 — Технологии&Авто

Гиперкар Denza Z в первую очередь появится в Европе, Фото: CarNewsChina

Китайский производитель электромобилей BYD через свою дочернюю марку Denza представил новый электрический гиперкар Denza Z на Пекинском автосалоне.

Об этом пишет CarNewsChina ( через Engadget).

Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью более 1000 лошадиных сил и способен разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за две секунды, что ставит его в один ряд с такими суперкарами, как Rimac Nivera.

Интерьер Denza Z, Фото: CarNewsChina

В первый раз концепт Denza Z был показан на Шанхайском автосалоне в 2025 году.

Теперь компания подтвердила серийный выпуск этого четырехместного автомобиля, который будет доступен в трех вариантах: купе с жесткой крышей, кабриолет и специальная трековая версия.

Технические характеристики новой модели пока не раскрыты, однако уже официально известно, что автомобиль получит интеллектуальную систему подвески DiSus-M, которая по принципу работы напоминает Magnetic Ride Control от Chevrolet Corvette, технологию быстрой зарядки Flash Charging, а также систему автономного управления и возможность выполнять так называемый «танковый разворот».

Любопытно, что первым рынком для новинки станет Европа. Премьерный заезд авто запланирован на июль в Великобритании во время Goodwood Festival of Speed.

Стоимость автомобиля пока не объявлена, но ожидается, что он будет доступнее другого гиперкара BYD под маркой YangWang, который выпущен ограниченным тиражом в 30 экземпляров.

