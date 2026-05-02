0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Mercedes презентовал практичный семейный электрокроссовер с запасом хода 700 км (фото)

Технологии&Авто
24
Электрический Mercedes GLC получил удлиненный вариант L, Фото: Mercedes-Benz
Электромобиль Mercedes-Benz GLC EQ получил новую семейную версию. Кроссовер с тремя рядами сидений много оборудован и может проехать 700 км без подзарядки. Новый Mercedes GLC L представили на Пекинском автосалоне и вскоре он выйдет на рынок.
Его подробности раскрыли на официальном сайте германского автопроизводителя.
Электрокроссовер Mercedes GLC L внешне почти не отличается от стандартной модели и сохраняет элегантный обтекаемый дизайн с широкой хромированной решеткой радиатора и оптикой, украшенной логотипами Mercedes-Benz. Его длину увеличили на 104 мм, а колесную базу — на 55 мм.
Длина электрокара выросла на 104 мм, Фото: Mercedes-Benz

Габариты Mercedes GLC L:

  • длина — 4933 мм;
  • ширина — 1902 мм;
  • высота — 1710 мм;
  • колесная база — 3027 мм.
Увеличенные размеры позволили прибавить третий ряд сидений. Новый Mercedes GLC L предлагают в шестиместном исполнении. Компоновка салона с большим экраном во всю переднюю панель не изменилась.
На всю ширину передней панели растянут дисплей, Фото: Mercedes-Benz
Комплектация Mercedes-Benz GLC L расширена и включает в себя кожаный салон, панорамную крышу со сменной тонировкой, акустику Burmester, раздельный климат-контроль, электропривод сидений и дверей багажника, подогрев, вентиляцию и массаж кресел.
Электрокроссовер предлагают в шестиместном исполнении, Фото: Mercedes-Benz
Электромобиль Mercedes GLC L оснащен менее мощной полноприводной установкой на 421 л. с. и 800 Н∙м. С батареей емкостью 89 кВт∙ч запас хода составляет 700 км, а быстрая зарядка позволит добавить 260 км за 10 минут.
По материалам: Фокус
Фокус
АвтоЭлектромобилиКроссовер
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems