Mercedes презентовал практичный семейный электрокроссовер с запасом хода 700 км (фото)

Электромобиль Mercedes-Benz GLC EQ получил новую семейную версию. Кроссовер с тремя рядами сидений много оборудован и может проехать 700 км без подзарядки. Новый Mercedes GLC L представили на Пекинском автосалоне и вскоре он выйдет на рынок.
Его подробности раскрыли на официальном сайте германского автопроизводителя.
Электрокроссовер Mercedes GLC L внешне почти не отличается от стандартной модели и сохраняет элегантный обтекаемый дизайн с широкой хромированной решеткой радиатора и оптикой, украшенной логотипами Mercedes-Benz. Его длину увеличили на 104 мм, а колесную базу — на 55 мм.
Габариты Mercedes GLC L:
длина — 4933 мм;
ширина — 1902 мм;
высота — 1710 мм;
колесная база — 3027 мм.
Увеличенные размеры позволили прибавить третий ряд сидений. Новый Mercedes GLC L предлагают в шестиместном исполнении. Компоновка салона с большим экраном во всю переднюю панель не изменилась.
Комплектация Mercedes-Benz GLC L расширена и включает в себя кожаный салон, панорамную крышу со сменной тонировкой, акустику Burmester, раздельный климат-контроль, электропривод сидений и дверей багажника, подогрев, вентиляцию и массаж кресел.
Электромобиль Mercedes GLC L оснащен менее мощной полноприводной установкой на 421 л. с. и 800 Н∙м. С батареей емкостью 89 кВт∙ч запас хода составляет 700 км, а быстрая зарядка позволит добавить 260 км за 10 минут.