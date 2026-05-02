Nissan представила концепты двух будущих кроссоверов (фото)

Два новых концепта кроссоверов Nissan дебютировали на международном рынке
На автосалоне в Пекине компания Nissan представила сразу два концептуальных кроссовера — рамный внедорожный кроссовер Terrano и городской кроссовер Urban.
Об этом пишет «Корреспондент».
Название Terrano уже использовалось брендом в 90-х и 2000-х годах, однако новинка кардинально отличается от предшественников.
В модельной линейке она займет нишу между Nissan Patrol и Nissan X-Trail, предлагая гораздо более внедорожный характер.
Внешне концепт выглядит максимально брутально: высокая посадка, массивная передняя часть со светодиодной оптикой, защитные элементы, буксировочные крюки и дополнительное внедорожное освещение.
Автомобиль также получил рейлинги на крыше, расширенные колесные арки и крепления для запасного колеса сзади.
Ожидается, что Terrano PHEV получит рамную конструкцию и тесно связан с пикапом Frontier Pro, созданным в сотрудничестве с китайским партнером Dongfeng.
Силовая установка, вероятно, будет включать 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор, которые будут вместе выдавать до 429 л.с. и 800 Нм крутящего момента — показатели, позволяющие новинке претендовать на сегмент серьезных внедорожников.
Вторым концепт Urban PHEV — это более городской и футуристический кроссовер, ориентированный на младшую аудиторию в Китае.
Он получил цифровые зеркала, скрытые дверные ручки и минималистичный дизайн.
Планы по Urban пока неизвестны, но у Nissan подтвердили, что серийная версия Terrano PHEV появится уже в течение следующего года и будет продаваться не только в Китае, но и на других рынках.
По материалам:
Корреспондент.net
