0 800 307 555
ру
В россии запретили импорт терминалов Starlink

Технологии&Авто
12
Запрет на ввоз Starlink был введен на фоне усиления контроля над интернетом в россии
российское правительство ввело запрет на ввоз в страну средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников связи, включая терминалы Starlink.
Об этом сообщает The Moscow Times.
«Запрещается ввоз в рф радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи и (или) приема радиоволн от космических объектов связи (спутников связи, в том числе двойного назначения) иностранных государств, по перечню согласно приложению, не имеющим решения государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот», — говорится в документе, распространенном пресс-службой правительства.
Отмечается, что запрет на ввоз Starlink был введен на фоне усиления контроля над интернетом в россии.
С мая 2025 года российские власти начали отключать мобильный интернет под предлогом борьбы с украинскими беспилотниками — «шатдауны» затронули более 60 регионов.
По данным Top10VPN, в 2025 году такие отключения коснулись практически всех жителей страны, а их общая продолжительность составила 37 166 часов.
26 апреля стало известно, что доступ абонентов к глобальной сети начали ограничивать мобильные операторы.
По материалам:
Укрінформ
Starlinkроссия
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems