В россии запретили импорт терминалов Starlink

российское правительство ввело запрет на ввоз в страну средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников связи, включая терминалы Starlink.
Об этом сообщает The Moscow Times.
«Запрещается ввоз в рф радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи и (или) приема радиоволн от космических объектов связи (спутников связи, в том числе двойного назначения) иностранных государств, по перечню согласно приложению, не имеющим решения государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот», — говорится в документе, распространенном пресс-службой правительства.