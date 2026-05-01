В россии запретили импорт терминалов Starlink Сегодня 22:13 — Технологии&Авто

Запрет на ввоз Starlink был введен на фоне усиления контроля над интернетом в россии

российское правительство ввело запрет на ввоз в страну средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников связи, включая терминалы Starlink.

Об этом сообщает The Moscow Times.

«Запрещается ввоз в рф радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи и (или) приема радиоволн от космических объектов связи (спутников связи, в том числе двойного назначения) иностранных государств, по перечню согласно приложению, не имеющим решения государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот», — говорится в документе, распространенном пресс-службой правительства.

Отмечается, что запрет на ввоз Starlink был введен на фоне усиления контроля над интернетом в россии.

С мая 2025 года российские власти начали отключать мобильный интернет под предлогом борьбы с украинскими беспилотниками — «шатдауны» затронули более 60 регионов.

По данным Top10VPN, в 2025 году такие отключения коснулись практически всех жителей страны, а их общая продолжительность составила 37 166 часов.

26 апреля стало известно, что доступ абонентов к глобальной сети начали ограничивать мобильные операторы.

