Google добавил в Gemini создание файлов одним запросом

Gemini получил новую функцию, позволяющую создавать файлы разных форматов непосредственно в чате. Это упрощает работу с документами и избавляет от необходимости копировать текст в сторонние программы.
Функция была анонсирована в среду, и она должна упростить выполнение рутинных задач, связанных с подготовкой документов, пишет CNET.
Как работает новая функция
Раньше Gemini мог создавать текст в чате, но пользователям приходилось копировать в нужный редактор вручную — например, текстовый процессор или таблицу. Кроме этого часто возникала необходимость дополнительно форматировать материал под собственные требования.
Теперь достаточно сформулировать запрос с нужным форматом файла — например, «сгенерируй PDF» — и система самостоятельно создаст готовый документ.
Как пишет 9to5google, во время тестирования функции Gemini без проблем создал простой список покупок. После дополнительного запроса этот список автоматически был оформлен в PDF-файл. Уже через несколько секунд пользователь получил готовый документ с базовым дизайном, который можно отправить на электронную почту.
В Google отмечают, что большинство форматов можно скачать прямо из чата. В некоторых случаях файлы должны быть экспортированы в Google Drive, но это занимает только один клик.
Среди форматов, поддерживаемых Gemini, есть:
Google Docs;
Google Sheets;
Microsoft Word (.docx);
PDF;
TXT;
RTF;
Microsoft Excel (.xlsx);
CSV;
LaTeX;
Markdown.
Функция создания файлов постепенно становится доступной всем пользователям приложения Gemini в мире.