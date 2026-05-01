Google добавил в Gemini создание файлов одним запросом 01.05.2026, 01:35 — Технологии&Авто

Большинство форматов можно скачать прямо из чата

Gemini получил новую функцию, позволяющую создавать файлы разных форматов непосредственно в чате. Это упрощает работу с документами и избавляет от необходимости копировать текст в сторонние программы.

Функция была анонсирована в среду, и она должна упростить выполнение рутинных задач, связанных с подготовкой документов, пишет CNET.

Как работает новая функция

Раньше Gemini мог создавать текст в чате, но пользователям приходилось копировать в нужный редактор вручную — например, текстовый процессор или таблицу. Кроме этого часто возникала необходимость дополнительно форматировать материал под собственные требования.

Теперь достаточно сформулировать запрос с нужным форматом файла — например, «сгенерируй PDF» — и система самостоятельно создаст готовый документ.

Как пишет 9to5google , во время тестирования функции Gemini без проблем создал простой список покупок. После дополнительного запроса этот список автоматически был оформлен в PDF-файл. Уже через несколько секунд пользователь получил готовый документ с базовым дизайном, который можно отправить на электронную почту.

В Google отмечают, что большинство форматов можно скачать прямо из чата. В некоторых случаях файлы должны быть экспортированы в Google Drive, но это занимает только один клик.

Среди форматов, поддерживаемых Gemini, есть:

Google Docs;

Google Sheets;

Microsoft Word (.docx);

PDF;

TXT;

RTF;

Microsoft Excel (.xlsx);

CSV;

LaTeX;

Markdown.

Функция создания файлов постепенно становится доступной всем пользователям приложения Gemini в мире.

