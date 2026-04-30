0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доля электромобилей в продажах внезапно обвалилась с 50% до 7% — почему так

Доля электромобилей в продажах внезапно обвалилась с 50% до 7% — почему так
Доля электромобилей в продажах внезапно обвалилась с 50% до 7% — почему так
В конце 2025 года доля электромобилей в продажах достигала 50%, но уже в марте 2026 года упала до 7−8%.
Об этом рассказали банкиры во время круглого стола на тему «Зеленый свет для авторынка: как купить автомобиль в кредит в 2026 году «, проведенного «Финансовым клубом».
«В конце 2025 года мы показали большой взлет электромобилей, как гибридных, так и полностью электрических автомобилей китайского производства», — рассказал заместитель начальника управления по работе с партнерами банка «Глобус» Сергей Кипоренко.
Но в начале этого года ситуация изменилась. «Мы уже видим первый квартал, когда уровень электрокаров — 7−8%, а не те 30−40−50%, которые мы видели в четвертом квартале», — отметил заместитель директора департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров Креди Агриколь Банка Максим Запорожец.

Спрос упал из-за блэкаутов и очередей на зарядках

«Относительно прошлого года сейчас продажи электроавто упали в разы. Если посмотрите — четвертый квартал, было 30−40% электрокаров в продажах, особенно в ноябре. А в январе — 2−3%. В феврале — 3%. В марте — 7%», — говорит Максим Запорожец.
Кроме того, свой вклад внес фактор нулевого налогообложения, действовавший до конца 2025 года. «Мы восстановили НДС на электромобили, поэтому рынок ждет, что будет дальше», — подчеркнул Сергей Кипоренко.
Поэтому 2026 год может не показать существенного роста продаж электроавтомобилей в кредит. «Основной рынок идет на двигатели внутреннего сгорания, на гибриды. На наш взгляд наиболее популярной технологией будут гибриды», — считает Максим Запорожец.
Руководитель департамента обеспеченного кредитования ПриватБанка Владислав Королев видит сейчас небольшое оживление на рынке электрических авто, хотя еще в декабре 2025 года электромобили составляли 50% продаж.
«Спрос на электромобили очень эластичный: цена идет вверх, спрос идет вниз. Поскольку есть альтернатива. Электромобили сейчас не безальтернативные транспортные средства», — считает Владислав Королев.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
