Доля электромобилей в продажах внезапно обвалилась с 50% до 7% — почему так

В конце 2025 года доля электромобилей в продажах достигала 50%, но уже в марте 2026 года упала до 7−8%.

«В конце 2025 года мы показали большой взлет электромобилей, как гибридных, так и полностью электрических автомобилей китайского производства», — рассказал заместитель начальника управления по работе с партнерами банка «Глобус» Сергей Кипоренко.

— 7−8%, а не те 30−40−50%, которые мы видели в четвертом квартале», — отметил заместитель директора департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров Но в начале этого года ситуация изменилась. «Мы уже видим первый квартал, когда уровень электрокаровкоторые мы видели в четвертом квартале», — отметил заместитель директора департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров Креди Агриколь Банка Максим Запорожец.

Спрос упал из-за блэкаутов и очередей на зарядках

«Относительно прошлого года сейчас продажи электроавто упали в разы. Если посмотрите — четвертый квартал, было 30−40% электрокаров в продажах, особенно в ноябре. А в январе — 2−3%. В феврале — 3%. В марте — 7%», — говорит Максим Запорожец.

Кроме того, свой вклад внес фактор нулевого налогообложения, действовавший до конца 2025 года. «Мы восстановили НДС на электромобили, поэтому рынок ждет, что будет дальше», — подчеркнул Сергей Кипоренко.

Поэтому 2026 год может не показать существенного роста продаж электроавтомобилей в кредит. «Основной рынок идет на двигатели внутреннего сгорания, на гибриды. На наш взгляд наиболее популярной технологией будут гибриды», — считает Максим Запорожец.

Руководитель департамента обеспеченного кредитования ПриватБанка Владислав Королев видит сейчас небольшое оживление на рынке электрических авто, хотя еще в декабре 2025 года электромобили составляли 50% продаж.

«Спрос на электромобили очень эластичный: цена идет вверх, спрос идет вниз. Поскольку есть альтернатива. Электромобили сейчас не безальтернативные транспортные средства», — считает Владислав Королев.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.