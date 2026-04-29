Facebook, Instagram и WhatsApp стали ключевыми платформами для мошенников в 2025 году

В 2025 году социальные сети стали одним из главных инструментов для мошенников, несмотря на то, что люди осознают риски онлайн-обмана.

Потери американцев из-за мошеннических схем

По данным Федеральной торговой комиссии США (FTC), в 2025 году американцы потеряли около $2,1 млрд из-за мошеннических схем, начинавшихся в социальных сетях — это в восемь раз больше, чем в 2020 году. Почти 30% пострадавших, потерявших в прошлом году деньги из-за различных афер, отметили, что все стартовало именно в соцсетях.

В то же время проблема также имеет глобальный масштаб: по оценкам международных правоохранительных органов, общий ущерб от интернет-преступлений в 2025 году превысил $20 млрд.

Самые большие потери связаны с платформами Meta. Facebook стал основной площадкой для мошенников, принеся наибольший ущерб, а WhatsApp и Instagram также вошли в тройку лидеров по объему потерь.

Самые популярные схемы

Самые распространенные схемы включают в себя фальшивые интернет-магазины, инвестиционные аферы и романтические мошенничества. Значительная часть людей теряла деньги, покупая товары по рекламе, которые либо не приходили, либо оказывались подлогами.

Наибольший финансовый ущерб при этом повлек за собой инвестиционные мошенничества. Злоумышленники обычно маскируются под финансовых консультантов, добавляют жертв в группы с фейковыми отзывами, демонстрируют вымышленные доходы и позволяют вывести небольшие суммы, чтобы внушить доверие. После больших вложений они исчезают. Дополнительно, мошенники могут предлагать «возврат денег» за отдельную плату, что также оказывается обманом.

Романтические мошенничества строятся на доверии, возникающем после общения. После этого жертв просят помочь с вымышленными финансовыми проблемами или инвестировать средства, а иногда шантажируют интимными материалами.

