Claude появился в Photoshop: что умеет новый ИИ-инструмент
- Adobe Creative Cloud: Claude может взаимодействовать с Photoshop, Premiere и Express, помогая создавать дизайн или монтировать видео по текстовым запросам.
- Blender: ИИ получил интерфейс для работы с Python API программы. Это позволяет Claude исправлять ошибки в 3D сценах, создавать новые инструменты и массово изменять объекты.
- Ableton: коннектор позволяет музыкантам получать мгновенные ответы на сложные технические вопросы.
Цель
- обучение: ИИ работает как персональный ментор, объясняя функции сложных стеков модификаторов или синтезаторов;
- написание кода: Claude Code создает плагины, кастомные шейдеры и скрипты для процедурной анимации непосредственно под креативные задачи;
- связь между инструментами: ИИ может конвертировать форматы и синхронизировать ассеты (рабочие цифровые материалы) между разными приложениями (например, между 3D-редактором и аудиософтом);
- автоматизация: пакетная обработка данных и настройка структуры проектов теперь занимают секунды вместо часов работы вручную.
Поддержка опенсорс-сообщества
Meta будет поставлять энергию из космоса для своих дата-центров
ПартнерскаяДиджитал-банкинг для предпринимателей: как автоматизация может упростить управление вашим розничным бизнесом
Facebook, Instagram и WhatsApp стали ключевыми платформами для мошенников в 2025 году
«Google Переводчик» получил тренировки произношения и интеграцию Gemini
Украинский рынок электроавтомобилей пострадал от ограничений Китая
ТОП-5 стран, из которых Украина больше всего импортирует подержанные авто (инфографика)