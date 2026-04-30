Claude появился в Photoshop: что умеет новый ИИ-инструмент

ИИ не заменит воображение художника, однако возьмет на себя техническую работу, которая занимает время
Anthropic продолжает погружение в креативную индустрию. После запуска Claude Design компания представила специальные коннекторы для интеграции ИИ в софт от Adobe, Affinity, Autodesk и Ableton.
Об этом информирует Anthropic.
Интеграция с креативными редакторами позволяет Claude получать данные из программ и выполнять команды через их внутренние API:
  • Adobe Creative Cloud: Claude может взаимодействовать с Photoshop, Premiere и Express, помогая создавать дизайн или монтировать видео по текстовым запросам.
  • Blender: ИИ получил интерфейс для работы с Python API программы. Это позволяет Claude исправлять ошибки в 3D сценах, создавать новые инструменты и массово изменять объекты.
  • Ableton: коннектор позволяет музыкантам получать мгновенные ответы на сложные технические вопросы.

Цель

В Anthropic отмечают, что ИИ не заменит воображение художника, однако возьмет на себя техническую работу, которая занимает время. Речь идет о повторяющихся задачах, ручной настройке параметров и поиске технических решений.
Ключевые сценарии использования:
  • обучение: ИИ работает как персональный ментор, объясняя функции сложных стеков модификаторов или синтезаторов;
  • написание кода: Claude Code создает плагины, кастомные шейдеры и скрипты для процедурной анимации непосредственно под креативные задачи;
  • связь между инструментами: ИИ может конвертировать форматы и синхронизировать ассеты (рабочие цифровые материалы) между разными приложениями (например, между 3D-редактором и аудиософтом);
  • автоматизация: пакетная обработка данных и настройка структуры проектов теперь занимают секунды вместо часов работы вручную.

Поддержка опенсорс-сообщества

Вместе с техническим обновлением Anthropic объявила, что становится корпоративным патроном Blender Development Fund. Компания будет ежегодно выделять не менее 240 000 евро на развитие Blender.
Как заявили в стартапе, это поможет программе «оставаться бесплатной и открытой, позволяя разработчикам сосредоточиться на создании новых инструментов для художников вне зависимости от коммерческого давления».
По материалам:
РБК-Україна
