«Google Переводчик» получил тренировки произношения и интеграцию Gemini
- работа со сленгом: ИИ теперь распознает сложные идиомы и современный подростковый сленг (например, clock it или mogging), что раньше было проблемой для алгоритмов;
- естественные диалоги: в режиме реального времени Gemini улавливает оттенки значений и сохраняет оригинальный тон и темп речи собеседника;
- контекстные подсказки: пользователи получают больше вариантов перевода, адаптированных к конкретной ситуации.
Celebrating 20 years of Google Translate and… the launch of a top-requested feature! 🎂— Nick Fox (@thefox) April 28, 2026
One of the toughest things about speaking a new language is getting the nuances of pronunciation just right. Now, you can get instant feedback with "pronunciation practice,” which uses AI… pic.twitter.com/DdMfiMB9dz
Украинский рынок электроавтомобилей пострадал от ограничений Китая
ПартнерскаяДиджитал-банкинг для предпринимателей: как автоматизация может упростить управление вашим розничным бизнесом
ТОП-5 стран, из которых Украина больше всего импортирует подержанные авто (инфографика)
ИИ может подорвать доверие к брендам — исследование
Флагманский седан Hyundai рассекретили до презентации (фото)
Человекоподобные роботы будут заниматься транспортировкой багажа в аэропорту Токио