«Google Переводчик» получил тренировки произношения и интеграцию Gemini Сегодня 22:07 — Технологии&Авто

«Google Переводчик» получил тренировки произношения и интеграцию Gemini

Компания Google представила ряд новых функций для своего «Переводчика», которые превращают сервис в ИИ-репетитора и персонального ассистента.

Об этом говорится в официальном блоге «Google Украина».

Наиболее ожидаемым новшеством стал инструмент «практика произношения», доступный на Android. В отличие от простого прослушивания текста, новая функция использует искусственный интеллект для анализа речи пользователя в реальном времени. Система указывает на ошибки и помогает отточить акцент перед реальным разговором. Пока функция стартует в США и Индии, но в компании готовят глобальный релиз.

Новые функции будут работать на основе модели Gemini. Благодаря этому «Переводчик» получил следующие возможности:

работа со сленгом: ИИ теперь распознает сложные идиомы и современный подростковый сленг (например, clock it или mogging), что раньше было проблемой для алгоритмов;

естественные диалоги: в режиме реального времени Gemini улавливает оттенки значений и сохраняет оригинальный тон и темп речи собеседника;

контекстные подсказки: пользователи получают больше вариантов перевода, адаптированных к конкретной ситуации.

Celebrating 20 years of Google Translate and… the launch of a top-requested feature! 🎂



One of the toughest things about speaking a new language is getting the nuances of pronunciation just right. Now, you can get instant feedback with "pronunciation practice,” which uses AI… pic.twitter.com/DdMfiMB9dz — Nick Fox (@thefox) April 28, 2026

Для украинских пользователей актуальна функция офлайн-перевода и визуальный перевод через Google Объектив (Lens), который теперь скорее адаптирует надписи в меню или на дорожных знаках к фону изображения. Также популярность приобретает функция Circle to Search («Обвести и искать»), позволяющая мгновенно переводить контент в любом приложении на Android.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.