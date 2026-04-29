«Google Переводчик» получил тренировки произношения и интеграцию Gemini

Компания Google представила ряд новых функций для своего «Переводчика», которые превращают сервис в ИИ-репетитора и персонального ассистента.
Об этом говорится в официальном блоге «Google Украина».
Наиболее ожидаемым новшеством стал инструмент «практика произношения», доступный на Android. В отличие от простого прослушивания текста, новая функция использует искусственный интеллект для анализа речи пользователя в реальном времени. Система указывает на ошибки и помогает отточить акцент перед реальным разговором. Пока функция стартует в США и Индии, но в компании готовят глобальный релиз.
Новые функции будут работать на основе модели Gemini. Благодаря этому «Переводчик» получил следующие возможности:
  • работа со сленгом: ИИ теперь распознает сложные идиомы и современный подростковый сленг (например, clock it или mogging), что раньше было проблемой для алгоритмов;
  • естественные диалоги: в режиме реального времени Gemini улавливает оттенки значений и сохраняет оригинальный тон и темп речи собеседника;
  • контекстные подсказки: пользователи получают больше вариантов перевода, адаптированных к конкретной ситуации.
Для украинских пользователей актуальна функция офлайн-перевода и визуальный перевод через Google Объектив (Lens), который теперь скорее адаптирует надписи в меню или на дорожных знаках к фону изображения. Также популярность приобретает функция Circle to Search («Обвести и искать»), позволяющая мгновенно переводить контент в любом приложении на Android.
По материалам:
dev.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
